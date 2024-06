Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix de l'alimentation d'un berger allemand : son âge, son mode de vie, son niveau d'activité, son état physiologique et son état de santé, y compris les maladies ou les sensibilités potentielles. La nourriture apporte l'énergie nécessaire pour couvrir les fonctions vitales d'un chien. Par ailleurs, une formule nutritionnelle complète doit contenir un équilibre précis de nutriments pour éviter toute carence ou excès dans son alimentation, tous deux susceptibles de compromettre sa santé. De l'eau propre et fraîche doit être à mise à sa disposition en permanence, afin de soutenir sa santé urinaire. Emmenez de l'eau lorsqu'il fait chaud et surtout lorsque votre chien se dépense, afin de lui en proposer fréquemment. L'apport énergétique doit également toujours être adapté aux conditions climatiques. Un chien qui vit à l'extérieur en hiver aura besoin d'un apport énergétique plus élevé. Les recommandations suivantes concernent les animaux en bonne santé. Si votre chien présente des signes indicant qu'il pourrait avoir des troubles de santé, consultez votre vétérinaire qui vous prescrira un aliment spécifique.

Les besoins d'un chiot berger allemand en termes d'énergie, de protéines, de minéraux et de vitamines sont bien supérieurs à ceux d'un adulte. Un chiot a besoin d'énergie et de nutriments pour entretenir son corps, mais aussi pour grandir et se développer. Le système immunitaire d'un chiot berger allemand se développe progressivement jusqu'à l'âge de 15 mois. Un complexe d'antioxydants, dont la vitamine E, peut contribuer à renforcer ses défenses naturelles pendant cette période de grands changements, de découvertes et de nouvelles rencontres. Leurs fonctions digestives sont également différentes de celles d'un berger allemand adulte : Son système digestif n'est pas encore mature, il est donc important de lui fournir un aliment contenant des protéines hautement digestibles qui seront utilisées efficacement. Les mannanes-oligosaccharides et les prébiotiques, tels que les fructo-oligosaccharides, favorisent la santé digestive en contribuant à l'équilibre de la flore intestinale, ce qui se traduit par des selles de bonne qualité.

Il est important de choisir des croquettes dont la taille, la forme et la texture sont adaptées à la taille de leur mâchoires. Phase de croissance signifie aussi besoins énergétiques ajustés. Les chiots de grande taille, comme les bergers allemands dont la période de croissance est longue et intense, sont particulièrement sensibles aux problèmes squelettiques et articulaires, notamment les malformations des membres, les déformations osseuses et les lésions articulaires. La première partie de la croissance concerne principalement le développement osseux, bien que les muscles commencent également à se développer. Cela signifie qu'un chiot qui mange trop et absorbe donc trop d'énergie, prendra trop de poids et grandira trop vite. Cette masse supplémentaire sur le squelette augmente le risque de déformation des os et de problèmes articulaires, ou de dysplasie. Limiter la concentration énergétique de l'aliment d'un chiot berger allemand en lui donnant une quantité quotidienne appropriée permettra de réguler sa vitesse de croissance et de minimiser ses risques.