Est-ce que le Berger allemand aime les chats ? Il n'existe pas de vérité absolue en la matière, car chaque chien est unique et dispose de son propre caractère. Cette race est pourtant considérée comme étant l'une des plus amicales avec les félins. C'est donc de bonne augure, même si différents paramètres vont intervenir dans la réussite de la vie commune.

Quand faire connaissance ?

On ne décide pas toujours du calendrier d'adoption de ses animaux domestiques. Mais il est évident que la relation entre le Berger allemand et le chat a davantage de chances d'être réussie si la rencontre se fait très tôt. Lorsque les deux animaux sont très jeunes, ils n'ont pas (a priori) vécu trop d'expériences négatives. La cohabitation se fera naturellement car les deux animaux auront intégré que l'autre fait partie de son environnement naturel.

Si on décide d'adopter un Berger allemand et un chat adultes, la situation peut être plus délicate. La meilleure option, dans ce cas, est de les accueillir en même temps au sein du foyer : ainsi, il n'y a pas de lutte pour que l'un des deux conserve son territoire, ni de jalousie en ce qui concerne l'affection des occupants de la maison.

Si le chat arrive après le chien

Comment présenter un chaton ou un chat à un Berger allemand ? C'est précisément dans ce cas de figure que la sociabilisation et l'éducation du chiot jouent un rôle essentiel. Si le chien s'est déjà trouvé en présence de chats, il sera naturellement moins méfiant lors de l'arrivée du nouvel animal. Il faut naturellement se montrer prudent au moment de la première rencontre, mais il y a de fortes chances que tout se passe au mieux.

Si le chien arrive après le chat

Il s'agit d'une situation qui peut être un peu plus difficile à gérer. La sociabilisation du chat aura là aussi une grande influence sur la qualité de la cohabitation. En revanche, si le félin ne s'est jamais trouvé en présence d'un chien, il est probable que la venue de ce dernier se traduise par un mécontentement avéré : mouvements de queue, oreilles plaquées sur le crâne, poils qui se hérissent, feulements...

La situation n'est évidemment pas irrémédiable, mais il faudra faire preuve de patience pour que les deux animaux apprennent à s'apprécier, en prenant garde de respecter leurs besoins fondamentaux.

Les premiers jours

Lorsque l'on s'apprête à présenter un chiot ou un chien Berger allemand à un chat, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un moment à la fois délicat et essentiel. La première impression est particulièrement importante chez les animaux : si tout se passe bien au premier contact, il s'agit déjà d'une avancée considérable dans l'optique d'une cohabitation harmonieuse. Dans le cas contraire, rien n'est bien sûr définitif, mais il sera plus compliqué de retourner la situation. Voici donc quelques conseils pour ce moment particulier.

Quelques règles à respecter

Par sécurité, n'hésitez pas à utiliser une laisse pour le Berger allemand. Côté chat, il peut être judicieux de diffuser dans le logement des phéromones apaisantes. Cette première rencontre représente pour les deux animaux un saut dans l'inconnu : il faut donc qu'elle se fasse dans un climat de confiance. Évitez donc que le premier contact se fasse en présence d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Les membres du cercle familial, auxquels le chien ou le chat sont habitués, sont en revanche bienvenus.

Lors du premier rapprochement physique, restez dans la pièce, mais sans intervenir. Il faut laisser le temps au Berger allemand et au chat de faire connaissance en se reniflant. Ce moment ne doit pas excéder environ une demi-heure.

Il est important que le chat puisse bénéficier d'une position de repli placée en hauteur, qui soit inaccessible au chien. Cela contribuera à lui donner un sentiment de sécurité. De plus, en observant le Berger allemand depuis un endroit situé plus haut, il relativisera la taille de celui-ci.

En revanche, ne placez surtout pas le chat dans une cage lors de la première rencontre : il ne se sentira pas en sécurité comme on pourrait le penser de prime abord. Au contraire, sans possibilité de s'échapper, il vivra la situation comme une menace. Ceci vaut aussi pour le Berger allemand, qui ne doit pas assimiler la présence du chat comme une concurrence et une privation de ses libertés.

Les semaines suivantes

Il est très important que les deux animaux disposent de leurs propres espaces respectifs. Le panier du chien et l'arbre à chat doivent être placés à des endroits distincts.

Les repas n'ont pas à devenir sources de conflits : les gamelles du Berger allemand et du chat doivent être positionnées dans des périmètres différents. Pour le chat, il est préférable de placer sa nourriture dans un endroit confortable situé en hauteur, pour que lui seul puisse y avoir accès.

De manière générale, le chat doit pouvoir se réfugier en hauteur autant de fois qu'il le souhaite. Arbre à chat, meubles... Tout est bon pour qu'il puisse disposer d'un espace où il se sente totalement en sécurité.

Évitez les jalousies

Prenez garde à montrer autant d'affection au Berger allemand qu'au chat. Aucun des deux ne doit se sentir délaissé. Caresses, jeux et moments d'attention doivent être répartis de façon équitable.

Essayez de mettre en place des activités communes aux deux animaux. Plus ils partagent des moments, plus ils s'habituent à la présence de l'autre et finissent par s'accepter et s'apprécier !