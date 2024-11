Tout au long de sa vie, l'alimentation joue un rôle prépondérant dans la santé du Berger allemand. Cette alimentation n'est pas uniforme au fil des années : l'âge, le niveau d'activité ou encore le mode de vie (le chien vit-il en appartement ou dispose-t-il au contraire d'un grand jardin ?) sont des facteurs importants.

Le Berger allemand est une race spécifique, qui a donc des besoins nutritionnels particuliers. Un bon équilibre en ce sens apporte la garantie, au-delà du poids de forme, d'éviter des carences ou au contraire une alimentation trop riche.

Un chiot, par exemple, est en pleine croissance. Il a besoin d'une nourriture qui lui permette de grandir, de se développer et de renforcer ses défenses naturelles. De plus, son système digestif n'est pas encore mature : ses croquettes doivent donc être particulièrement faciles à digérer et contribuer à l'équilibre de sa flore intestinale.

Royal Canin propose des croquettes pour chiots qui répondent parfaitement à tous ces besoins. Elles contiennent le bon dosage énergétique qui permet un développement harmonieux des os et des muscles.

Le Berger allemand adulte peut rencontrer des problèmes digestifs. Les croquettes proposées par Royal Canin tiennent compte de cette singularité et contiennent des fibres qui évitent la fermentation intestinale. Grâce à la présence d'acides gras essentiels, la santé et la beauté de la peau et du pelage sont préservées.

Toutes les croquettes que nous proposons ont une forme, une taille, une texture et une composition parfaitement adaptées aux caractéristiques du Berger allemand