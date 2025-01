Quand un animal s'apprête à rejoindre son nouveau foyer, il s'agit d'une étape importante dans sa vie... et dans la vôtre ! Bien préparer l'arrivée du chiot est indispensable, et il est préférable de tout anticiper pour que les premières semaines se passent dans les meilleures conditions.

La nourriture

Il s'agit d'un poste de dépense essentiel, qui dure tout au long de la vie du chien. Le prix associé à la nourriture est difficile à évaluer, car on trouve des croquettes de qualités très diverses, à des prix très différents.

On ne rappellera jamais assez l'importance d'une alimentation de qualité pour la santé et le bien-être de l'animal. Se tourner vers des croquettes premiers prix est une erreur à plus d'un titre : ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le chien, et il y a fort à parier que cela engendrera dans le futur des frais vétérinaires. Ce type de nourriture peut également avoir une incidence sur la santé de l'animal, tout au long de sa vie.



Royal Canin propose des croquettes pour chiots Bergers allemands qui ont été spécialement conçues en tenant compte des spécificités de cette race. Elles soutiennent les os, les articulations et le système immunitaire de l'animal. Leur teneur en nutriments, scientifiquement étudiée, favorise la santé digestive de votre compagnon.



Le prix global de l'alimentation du chiot Berger allemand dépend également du sexe, de l'âge du chiot (ses besoins évoluent tout au long de sa vie) et du fait qu'il soit ou non stérilisé.

Les dépenses de santé

Si le chiot provient d'un élevage, la vaccination contre les diverses maladies a déjà été faite. Il faudra alors procéder à certains rappels. Chaque passage chez le vétérinaire a évidemment un coût, qui se situe selon les régions entre 30 et 60€.



Si le chiot n'a pas été identifié, il est possible de le faire tatouer, ce qui coûte environ 60€. Cette méthode a cependant un inconvénient : l'inscription a tendance à s'effacer avec le temps. La pose d'une puce apporte plus de garanties, mais elle est légèrement plus onéreuse (autour de 70€).

La castration et la stérilisation ne sont pas obligatoires, mais elles permettent d'éviter certaines maladies et des problèmes liés aux chaleurs. Elles coûtent respectivement 200 et 300 euros environ.

Enfin, il est naturellement impossible de prévoir à l'avance les éventuels problèmes de santé du chiot. En fonction de la nature des soins administrés, une consultation chez le vétérinaire peut s'élever à 200 euros... La souscription d'une assurance santé a un coût, mais elle peut s'avérer très utile en cas de traitements médicaux importants ou d'opérations chirurgicales...

L'éducation

Il est possible pour un chiot de suivre des cours d'éducation canine. De nombreuses formules existent et les prix peuvent varier d'un établissement à l'autre ou selon les régions.

En général, une formule intensive, qui consiste à enseigner les bases en quelques jours, coûte un peu plus de 100 euros. Le prix d'un cours collectif tourne autour de 15€ de l'heure, alors que les cours particuliers sont logiquement plus onéreux (25€ de l'heure environ).

Pour les propriétaires novices, il existe des écoles du chiot. C'est un excellent moyen pour éduquer son animal, qui en profite également pour côtoyer ses congénères. Un cours individuel fluctue entre 40 et 80€/heure, alors que les sessions collectives varient entre 20 et 40€. Ces prix sont généralement dégressifs pour ceux qui souhaitent prendre plusieurs séances.

Les différents objets

Un panier pour se reposer...

Un chiot a besoin d'avoir un panier où il pourra passer ses nuits et certaines heures de la journée. Mieux vaut ne pas le laisser s'installer sur un lit ou un canapé, car s'il en prend l'habitude, il sera difficile de le déloger par la suite. Ne lésinez pas sur la qualité de son couchage, qui doit être suffisamment grand, moelleux et confortable. Le prix de cet accessoire pour chiot Berger allemand est très variable selon la qualité du produit, mais il faut compter entre 50 et 100€.

... ou une niche

Si votre chien dort à l'extérieur, il doit naturellement disposer d'une niche. Les plus bricoleurs se régaleront à en construire une, ce qui coûtera nettement moins cher qu'une autre achetée dans le commerce. Pour cette dernière, il faut prévoir un budget compris généralement entre 100 et 200 euros.

La caisse de transport

La caisse de transport est également indispensable. Même si le trajet est court, le chien doit avoir suffisamment d'espace pour se retourner, s'étirer ou se lever. Prenez garde à tenir compte de l'évolution de la taille du chiot, à un âge où il grandit particulièrement vite !

Le prix d'une caisse de transport fluctue entre 40 et 150€.

Des gamelles pour se nourrir

Pour sa nourriture, il faut prévoir des gamelles pour les croquettes et l'eau. Il est préférable de les choisir en acier inoxydable : elles ne pourront pas être détériorées par le chiot, qui a tendance à mastiquer tout ce qui lui tombe entre les dents. De plus, elles sont incassables et faciles à nettoyer.

Les jouets pour satisfaire leur soif d'activités

Les jouets ont un rôle prépondérant dans l'épanouissement du chiot, et principalement du Berger allemand, toujours à la recherche d'activités. Mieux vaut faire le choix de la qualité pour éviter tout problème avec un objet que l'animal sera amené à manipuler avec sa gueule. Nous conseillons de les acheter dans des cliniques vétérinaires ou chez des revendeurs à la réputation affirmée.

Les jouets, selon leur complexité, peuvent coûter entre 10 et 40 euros.

Collier, laisse et brosse...

Les prix des colliers et laisses pour chiots Bergers allemands sont très variables selon leur marque et leur qualité. Il faut en général débourser une vingtaine d'euros pour chacun d'eux.

Enfin, l'achat d'une brosse est indispensable, mais cela représente une dépense beaucoup plus modique, aux alentours de 10 euros.