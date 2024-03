Berger Allemand 5+

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ est une formule sur mesure élaborée spécifiquement pour les Bergers allemands adultes de 5 ans et plus. Elle contient une combinaison synergique d’antioxydants pour aider à maintenir la santé cellulaire et favoriser la santé rénale votre chien face aux premiers signes de vieillissement grâce à une teneur adaptée en phosphore. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ est enrichi en nutriments spécifiques afin de soutenir la santé des os et des articulations. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ contient des protéines hautement digestibles ainsi que des fibres solubles et insolubles spécialement sélectionnées, dont des prébiotiques, qui favorise une santé digestive optimale et une bonne qualité des selles. Les croquettes de la formule ROYAL CANIN® German Shepherd Adult 5+ ont été conçues sur mesure : leur forme, leur taille et leur texture sont adaptées à la forme de la mâchoire et au comportement alimentaire du Berger Allemand. Une alimentation à base de croquettes favorise également une bonne santé dentaire, chaque croquette frottant doucement les dents de votre chien. Vous pouvez également réhydrater les croquettes avec de l’eau tiède ce qui permet de libérer les arômes et de faciliter la prise alimentaire.

