Il ne faut jamais négliger l'importance de la dépense mentale chez le Berger allemand. Elle est en effet indispensable à son bien-être, car encore une fois, cette race se distingue par une volonté inébranlable d'apprendre de nouvelles choses.

Si vous êtes présent, un bon jeu pour le Berger allemand en appartement est le cache-cache friandises : dissimulez à certains endroits des récompenses, et donnez-lui l'ordre de les chercher. N'hésitez pas à le féliciter quand il réussit sa mission, et augmentez la difficulté au fur et à mesure pour ne pas le lasser.

Le traditionnel jeu du bonneteau est également indiqué : placez face à votre animal trois gobelets, et placez sous l'un d'eux une récompense. Puis mélangez-les : c'est au chien de retrouver la friandise. Cette activité stimule ses capacités cognitives et renforce votre complicité.

Enfin, les jeux de tris ont pour objectif d'obliger le Berger allemand à trouver certains objets selon leurs noms. C'est un exercice très complet, qui sollicité l'intelligence, la mémoire et le discernement. Placez par exemple devant lui une dizaine d'objets, parmi lesquels deux balles. Donnez-lui l'ordre de trouver la balle, et récompensez-le seulement quand il s'en saisit. Lors des premières séances, des friandises peuvent être données au chien. Puis, au fur et à mesure, des caresses, des encouragements ou des jeux feront parfaitement l'affaire.

Comment occuper un chien pendant votre absence ?

Si votre Berger allemand est formidablement attaché à son maître, il supporte assez mal la solitude. Il est donc important, lorsque vous vous absentez de l'appartement, de lui laisser quelques jeux à disposition pour qu'il puisse s'occuper.

Le tapis de léchage est ainsi reconnu pour combattre l'anxiété et l'ennui. On en trouve facilement dans le commerce, mais il est également possible d'en fabriquer un soi-même. La nourriture est cachée dans les franges du tapis, et le chien doit faire preuve de patience et de persévérance pour la dénicher. C'est une activité stimulante, enrichissante et qui répond à l'instinct naturel des chiens.

Les puzzles permettent de récompenser l'animal s'il trouve le bon moyen pour faire apparaître une friandise : en faisant coulisser une paroi, en appuyant sur un bouton, en déplaçant des éléments, etc...

Enfin, le Kong est reconnu dans le monde entier comme un excellent divertissement pour le chien, car il le stimule sur les plans physique et intellectuel.

Attention : si le renforcement positif est la base d'une cohabitation réussie entre vous et votre chien, prenez garde à ne pas abuser des récompenses. Soyez attentif dans votre choix pour ne pas en sélectionner des trop caloriques. Et s'il en a un peu trop mangé, réduisez sa prochaine ration.