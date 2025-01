Berger allemand lignée travail : intelligence, énergie et caractère

Quelle est la meilleure lignée pour les chiots bergers allemands : travail ou beauté ? Cette question est parfaitement légitime lorsque l'on pense à une adoption. Pourtant, il n'existe pas de vérité absolue à ce sujet. L'important est de tenir compte de votre style de vie et de bien définir vos attentes vis-à-vis de l'animal.



Adopter un chien n'est pas un acte anodin. Il s'agit au contraire d'une décision importante, qui doit être mûrement réfléchie. Ceci est vrai en général, et sans doute un peu plus avec les Bergers allemands... surtout quand ils sont de lignée travail.

Conformément aux caractéristiques énoncées plus haut, il faut en effet être certain pour cette lignée de disposer de suffisamment de temps libre pour passer du temps avec lui afin qu'il se dépense. Faire du sport avec son chien est un véritable bonheur, qui consolide les liens et la complicité qui vous unit. Parmi les nombreuses activités physiques envisageables, il existe :

L'agility est un parcours d'obstacle dans lequel le chien et son maître évoluent en même temps, sans qu'ils ne soient reliés par une laisse. Cette activité a particulièrement le vent en poupe et regroupe aujourd'hui 9000 licenciés, qui se retrouvent dans les quelques 950 concours organisés chaque année.

Cette discipline associé vélocité, complicité et éducation, pour le plus grand plaisir des deux protagonistes.



Le canicross est une course à pied dans laquelle le maître est tracté par son chien. L'Homme et l'animal partagent une activité physique et améliorent leur complicité. Cette discipline peut être pratiquée en tant que loisir mais également en compétition.



Le ring est une activité assez ancienne, qui date du début du XXème siècle. Elle est très complète et se compose de trois types d'épreuves : les sauts, l'obéissance et la défense. Pour le maître, il s'agit d'être efficace dans la conduite de son compagnon, en étant ferme mais pas brutal. Les qualités naturelles du Berger allemand lignée travail (endurance, résistance, courage, intelligence et persévérance) lui permettent d'être le chien idéal pour ce type d'exercice.

Où acheter son Berger allemand ?

Un maître responsable doit acheter son animal de façon responsable. Il existe plusieurs moyens de se procurer un Berger allemand lignée travail, mais chacun demande de se montrer vigilant.

C'est notamment le cas lorsque la recherche se fait par le biais des petites annonces. Il faut veiller à ce que le vendeur soit en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires : ascendance, sociabilisation, vaccination, environnement dans lequel le chien a grandi...



Il en est de même pour les animaleries et les expositions itinérantes, qui s'installent dans un lieu le temps d'un week-end. N'hésitez pas à poser de nombreuses questions relatives aux parents, au parcours vaccinal, aux conditions de vie...



Enfin, un éleveur, s'il est responsable, est particulièrement sensible à la santé et au bien-être du chien. Cela signifie que le chiot Berger allemand lignée travail a grandi jusqu'alors dans de bonnes conditions, est en bonne santé et a été bien sociabilisé. Chez Royal Canin, nous déconseillons rigoureusement de se tourner vers un éleveur qui a recours à l'hypertype. Cette pratique consiste à accentuer de manière extrême les caractéristiques propres à certaines races. Ces critères de sélection poussés à l'extrême peuvent parfois être dangereux et synonymes de souffrances pour le chien.