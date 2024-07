Présenter votre chiot aux adultes, aux enfants et aux animaux domestiques

Enseigner le maniement en douceur

Montrez aux enfants comment caresser votre chiot et le soulever en soutenant son ventre et son arrière-train. Il est cependant préférable de ne pas laisser les enfants porter votre chiot durant les premiers jours, et expliquez-leur qu'il ne faut pas trop le serrer dans les bras ou le déranger surtout lorsqu'il dort.