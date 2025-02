Un peu d'histoire

L'agility est un sport relativement récent, qui a vu le jour en 1977 grâce à John Varley (membre de la prestigieuse exposition canine "Crust Dog Show"). C'est lui qui eut l'idée de divertir le public avec un parcours d'obstacles pour chien. La première véritable démonstration s'est déroulée quelques mois plus tard, en 1978. On y retrouvait toutes les bases de l'agility actuelle, avec des obstacles de diverses natures qui devaient être franchis par le chien.

Pour John Varley, ce sport a trois objectifs majeurs :

Combiner activité sportive, loisir et éducation canine.

Être accessible à toutes les races.

Être ouvert à tous les chiens, qu'ils disposent ou non d'un pedigree.

Un parcours d'obstacles ludique et varié

L'agility pour le Berger allemand (et les autres races) se pratique principalement en extérieur (il existe également des circuits indoor adaptés à l'intérieur d'un logement). Le chien doit franchir différents obstacles dans un ordre établi, en étant guidé par son maître. Ce dernier ne peut pas intervenir physiquement et être en contact avec l'animal. Les laisses sont proscrites. c'est donc uniquement par la voix et les gestes que le maître peut intervenir.

Ce sport demande donc au chien d'être agile et rapide : en compétition, il existe un temps imparti qui ne doit pas être dépassé, sous peine de pénalité.

Les obstacles qui doivent être franchis peuvent être de formes diverses : slaloms entre divers objets, saut de haies ou de murs, tunnels, planches d'équilibre, pneus... Autant de défis qui sollicitent l'agilité et l'intelligence du chien !

Les bienfaits de l'agility

Les bénéfices de l'agility sont nombreux. Dans la mesure où cette activité se pratique à deux, les avantages concernent aussi bien le chien que le maître. Le Berger allemand peut se dépenser physiquement tout au long du parcours d'obstacles, qui est à la fois ludique et amusant.

L'agility constitue bien davantage qu'un simple entraînement pour le chien : c'est une formidable occasion pour lui et son binôme humain de consolider leur relation et de s'épanouir ensemble. Ce sport permet d'asseoir une entente harmonieuse, basée sur l'éducation et l'obéissance. Pour le chien, l'agility est également un bon moyen d'améliorer son intégration sociale et de parfaire sa condition physique.