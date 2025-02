Il ne viendrait à l'idée de personne de nourrir de la même façon un enfant de 3 ans et un adulte dans la force de l'âge. Ce qui est valable pour les êtres humains l'est tout autant pour les Bergers allemands, et les chiens en général. Selon leur taille et leur développement, ils ont en effet des besoins nutritionnels spécifiques. Royal Canin propose ainsi une alimentation adaptée à chaque étape de la vie de l'animal.

Les croquettes pour chiots

Nos croquettes pour chiots Bergers allemands jusqu'à 15 mois ont été conçues pour répondre aux besoins nutritionnels des chiots en pleine croissance. Elles soutiennent leur système immunitaire, les os, les articulations et optimisent les performances digestives.

Ces croquettes ont été totalement pensées pour satisfaire les Bergers allemands, que ce soit au niveau de leur forme, de leur taille ou de leur texture.

Les croquettes pour chiens adultes

À partir de 15 mois environ, la taille du Berger allemand est définitive. L'alimentation doit correspondre aux besoins de l'adulte, qui a une envie insatiable de jeux et d'activité, pour se dépenser aussi bien sur le plan physique qu'intellectuel.

Nos croquettes pour Bergers allemands adultes contiennent des protéines hautement digestibles, ainsi que des fibres très spécifiques pour éviter les fermentations intestinales et maintenir l'équilibre de la flore. Cette gamme de croquette aide à maintenir l'intégrité des os et des articulations et préserve la santé de la peau et du pelage.