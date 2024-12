Un Berger allemand n'aboie pas sans raison, et il en est de même pour toutes les autres races. Quand il le fait, c'est sa manière à lui de s'exprimer et de communiquer avec son entourage. Pour pouvoir réagir de façon appropriée, il est donc important de comprendre les causes de l'aboiement.





Les aboiements "naturels"

Le Berger allemand est réputé pour être un très bon chien de garde. Il est parfaitement normal qu'il se manifeste lorsqu'un événement imprévu survient dans le foyer, ou à proximité. Cela peut être un intrus qui s'introduit dans la maison, mais également, de façon plus régulière, une personne qui passe à proximité de l'appartement ou le facteur qui se gare pour distribuer le courrier.



Votre Berger allemand adore les jeux et les activités. Il n'en est jamais rassasié et peut manifester de l'impatience quand il sent qu'il va pouvoir se dépenser en votre compagnie. Ainsi, si vous tenez une balle dans la main ou si vous chaussez une paire de baskets, il est très probable qu'il aboie.





L'aboiement dû à l'insécurité

Le Berger allemand est un chien méfiant, qui ne donne pas sa confiance facilement. Tout ce qui est nouveau pour lui peut l'amener à aboyer. Ce peut être le cas quand il croise d'autres chiens, qu'il rencontre d'autres personnes ou lorsqu'il entend des bruits inconnus.



N'oubliez pas que les chiens en général, et votre Berger allemand en particulier, sont capables de ressentir l'état d'esprit de leur maître. Si, lors d'une promenade, une rencontre avec un autre animal se profile et que le maître est stressé, il transmet cette inquiétude à son animal. Et celui-ci aboie dans la plupart des cas.





Le chien aboie parce qu'il s'ennuie

Nous l'avons dit, le Berger allemand a besoin de se dépenser, aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Il faut le stimuler régulièrement, au moins une heure par jour, sans compter les balades pour satisfaire ses besoins naturels.



Un chien qui ne fait pas assez d'exercice est frustré et s'ennuie. Il peut se mettre à aboyer frénétiquement et détériorer les objets de la maison... De plus, le Berger allemand est viscéralement attaché à son maître. C'est un formidable trait de caractère, mais qui comporte un revers de la médaille : cette race peut mal supporter la solitude... Un Berger allemand aboie aussi parce qu'il est séparé de son maître.

Les douleurs et l'aboiement

Un chien qui ressent des douleurs répétées ou qui ressent un sentiment d'inconfort peut aboyer. Les cas sont rares mais ils existent. Par exemple, lorsque la glande thyroïde n'est pas capable de produire suffisamment d'hormones (on parle d'hypothyroïdie), il en résulte une augmentation de la peur et de l'anxiété, qui peut déboucher sur des aboiements.



Si votre Berger allemand aboie régulièrement pour une raison inconnue, il est recommandé de consulter un vétérinaire, qui saura détecter si un souci de santé n'en est pas la cause.





Les solutions pour calmer les aboiements

En observant les situations dans lesquelles votre Berger allemand aboie, vous saurez déceler la cause de ce comportement. Ce peut être difficile au début de la cohabitation, mais rapidement, la communication avec lui s'améliorera naturellement.





Exercices et activités

Si le chien aboie parce qu'il ne se dépense pas assez, la réponse est toute trouvée : il faut qu'il pratique certaines activités. Avec le Berger allemand, tous les jeux en compagnie de son maître sont bons à prendre : lancer de balle, recherche de friandises, agility, canicross, flyball... La liste est longue et non exhaustive, tant que l'animal se dépense.



N'oubliez pas que le Berger allemand est doté d'une intelligence très au-dessus de la moyenne. Sa soif d'apprendre est immense, et il ne se lasse jamais de répéter des exercices. L'apprentissage des ordres est un excellent moyen de le combler à ce niveau-là, et de parfaire son éducation !



Si toutes ces activités comblent les besoins du Berger allemand et stopperont les éventuels aboiements, elles ont une autre vertu, tout aussi essentielle : en passant du temps avec votre animal de compagnie, vous renforcez considérablement le lien qui vous unit. C'est le meilleur moyen pour poser les bases d'une cohabitation réussie et enrichissante.





L'habituer à la solitude

Même le plus dévoué des maîtres ne peut passer 24 heures sur 24 avec son Berger allemand. Si celui-ci aboie lors de votre départ, plusieurs techniques doivent être adoptées :



Habituez votre chien à votre absence, de manière très progressive. Quittez le logement une poignée de secondes, puis quelques minutes, etc...

Ne jouez pas avec lui et ne l'excitez pas avant votre départ. Cela ne ferait qu'ajouter de la frustration au fait de se retrouver seul.

Ne sacralisez pas votre retour en le couvrant immédiatement de caresses et de mots gentils. Le chien doit comprendre que le fait de quitter le logement (et d'y revenir) est un événement normal.





Une sociabilisation essentielle

Dans le cadre de l'éducation du chiot, la sociabilisation est très importante. Il s'agit d'une étape qui lui permettra de se sentir à l'aise et en sécurité dans des environnements inconnus. Et donc de ne pas aboyer frénétiquement. En raison de son naturel méfiant, le Berger allemand peut réagir de la sorte face à la nouveauté. Dès son plus jeune âge, il faut donc le confronter à d'autres chiens, d'autres humains, d'autres odeurs...



Le bruit est également susceptible d'augmenter l'anxiété chez le chien. N'hésitez pas à le promener dans des milieux urbains particulièrement fréquentés. S'il considère par exemple le bruit des moteurs ou des klaxons comme normal, il n'aboiera pas quand il les entend.





Des ordres à bon escient

L'intelligence du Berger allemand est telle que très rapidement, on peut aller plus loin que les classiques "assis" ou "couché". Si votre animal de compagnie aboie de façon inappropriée, un ordre peut parfaitement le calmer.

Cet ordre doit être donné de façon concise, en un ou deux mots. Il doit être prononcé d'un ton ferme, mais surtout sans crier, car dans ce cas, le chien pense que vous vous joignez à ses aboiements, et il y a peu de chances pour qu'il s'arrête.





Lorsque le Berger allemand comprend et obéit pour la première fois à votre ordre, n'hésitez pas à le féliciter via une friandise. Cette action peut être renouvelée, mais délaissez petit à petit la friandise pour une caresse ou un mot d'encouragement. Enfin, n'oubliez jamais que la violence n'a pas sa place dans l'éducation de votre chien, quelle que soit sa race : frapper son animal parce qu'il aboie n'est pas seulement cruel, c'est également contre-productif.

L'aide d'un spécialiste

Si les aboiements excessifs perdurent malgré tous vos efforts, il est peut-être nécessaire de se tourner vers un éducateur professionnel ou un vétérinaire comportementaliste. Grâce à leurs connaissances et leur expérience, ils pourront identifier les causes spécifiques des aboiements et proposeront des solutions pour y remédier.