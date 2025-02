C'est une question que peuvent se poser des familles avec de jeunes enfants avant une adoption. Le Berger allemand est par nature affectueux, doux et protecteur : il n'y a donc aucune raison que la vie avec les enfants à la maison soit source de problèmes. Il faut simplement veiller à préparer ces derniers à l'arrivée du chien : ils doivent comprendre comment lui parler et comment le traiter.

Le Berger allemand et les bébés

Lorsqu'un nourrisson arrive dans un foyer où un chien est déjà présent, il faut avoir en tête qu'il s'agit d'un changement : pour les personnes de la maison, bien sûr, mais également pour votre compagnon à quatre pattes. Celui-ci est déjà habitué à certaines routines, à un environnement, à un territoire. Si un bébé fait irruption dans sa vie, pleure régulièrement et monopolise beaucoup d'attention, cela n'est pas anodin.

Il est ainsi important de conserver la même routine quotidienne avec votre Berger allemand. Même si cela peut être plus difficile au niveau de l'emploi du temps avec la présence d'un bébé, il faut continuer à l'entretenir physiquement et intellectuellement. L'animal ne doit pas se sentir délaissé.

Vous pouvez également délimiter une zone à laquelle l'animal ne doit pas accéder. Grâce à son intelligence et avec un minimum de persévérance, c'est une chose facile à mettre en place.

Enfin, profitez de la période avant l'arrivée effective du bébé pour procéder progressivement à ces changements. Mieux vaut éviter que la transition ne soit trop abrupte. En respectant ces quelques conseils, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que l'arrivée du nouveau membre de la famille se passe pour le mieux avec votre Berger allemand.

Le Berger allemand et les enfants

Cette race est réputée pour sa loyauté. Une fois que le Berger allemand a compris que les enfants faisaient partie intégrante de la famille, cette loyauté sans faille s'appliquera à eux. Il est également un excellent chien de garde, grâce à sa nature protectrice. Bien éduqué, il saura identifier ce qui constitue une menace et ce qui ne l'est pas. Si, par exemple, un inconnu s'adresse à l'un des enfants de la famille dans la rue, le Berger allemand saura se montrer vigilant.

Les enfants ont également de l'énergie à revendre. Il est important de les faire participer aux exercices physiques et intellectuels du chien. Cela renforcera leur amitié et leur complicité. Naturellement, lors des jeux, les enfants peuvent avoir tendance à se montrer turbulents et à dépasser une certaine limite en terme de brutalité. Même si le Berger allemand est robuste et peut faire face à ce type d' "agression", mieux vaut expliquer clairement aux enfants que certains gestes et comportements sont interdits.

Enfin, un chien, surtout quand il est jeune, n'a pas forcément conscience de sa force. Lorsqu'il joue avec des enfants en bas âge, il peut arriver qu'il les bouscule sans que cela ne relève d'un comportement inapproprié. Là encore, l'importance de l'éducation est essentielle : le Berger allemand doit comprendre qu'il ne peut pas se jeter sur les enfants.

Quelques règles à respecter pour les enfants

Une fois que vos enfants sont en âge de comprendre certaines directives, il est important de les familiariser avec ce qu'il n'est pas possible de faire avec un chien. La liste n'est naturellement pas exhaustive, et chaque animal est unique et dispose de son propre caractère. Voici néanmoins un ensemble de règles qu'il vaut mieux avoir en tête :