Les croquettes proposées par Royal Canin ont été spécialement conçues pour le Berger allemand, en tenant compte des spécificités de la race. Il existe des croquettes pour chiots Bergers allemands (jusqu'à 15 mois) et des croquettes pour Bergers allemands adultes, qui présentent une taille, une forme et une texture spécialement adaptées. Ces croquettes sont hautement digestibles et évitent les fermentations intestinales. Elles participent à maintenir la santé de la peau et renforcent son rôle barrière. Enfin, le Berger allemand étant toujours en quête d'activités et de jeux, elles contiennent des nutriments qui contribuent à la bonne santé des articulations et des os.

Enfin, il est possible d'avoir recours à la ration ménagère pour nourrir son Berger allemand. L'intention est louable, mais il est délicat d'aboutir à un équilibre nutritionnel et de proposer à l'animal ce dont il a réellement besoin. Préparer soi-même l'alimentation de son chien est de surcroît une activité chronophage, et se pose la question des repas lorsque l'animal est gardé lors de l'absence du propriétaire...

En ce qui concerne les quantités, le Berger allemand a besoin de beaucoup se dépenser, et donc de s'alimenter en conséquence. En fonction de ses dépenses énergétiques quotidiennes, mais aussi de son sexe, sa taille, et en tenant compte des caractéristiques de l'aliment utilisé, la ration quotidienne d'un chien de cette race oscille entre 300 et 450 grammes. Il s'agit-là d'une estimation : pour en avoir le coeur net, mieux vaut demander conseil à un spécialiste.