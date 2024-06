Le welsh corgi cardigan est un petit chien dynamique, actif et intelligent au tempérament stable. Sa nature décontractée en fait un compagnon ou chien de famille idéal.

Cependant, dû à ses origines de chien de travail, il a besoin de faire plus d'exercice et d’être plus stimulé qu'un chien de cette taille et se sent mieux lorsqu'il a un accès régulier à des espaces extérieurs.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)