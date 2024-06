Mini Adult en mousse

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Mini Adult mousse est un aliment humide nutritionnellement complet et équilibré spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre chien de petite taille et le soutenir tout au long de sa vie adulte. Cet aliment convient aux chiens de petite taille pesant jusqu’à 10 kg et âgés de plus de 10 mois. Grâce à une teneur en calories soigneusement adaptée, cet aliment répond aux besoins énergétiques de votre chien tout en l’aidant à maintenir un poids idéal. Il contient également un équilibre de nutriments qui contribuent à maintenir des os forts et sains. Enrichi d’une combinaison de nutriments, cet aliment aide à maintenir la peau de votre chien en bonne santé et son pelage brillant et somptueux. Pour que votre fidèle compagnon reste actif et en bonne santé, cette formule est composée d’une combinaison enrichie en vitamines et nutriments hautement digestibles pour favoriser une digestion maximale et un soutien optimal de la santé. ROYAL CANIN® Mini Adult mousse est également disponible en aliment sec : ROYAL CANIN® Mini Adult. L’association d’aliments secs et humides apporte de la variété à l’alimentation de votre chien, rendant ses repas plus stimulants et attrayants.

