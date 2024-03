Mini Indoor Adulte

DÉTAILS DU PRODUIT

Il est essentiel que vous donniez à votre chien les nutriments dont il a besoin, car l’apport nutritionnel qu’il reçoit contribue à maintenir de manière significative une santé optimale. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult convient aux chiens de petites races vivant en intérieur de plus de 10 mois et pesant jusqu’à 10 kg. Cet aliment est spécialement formulé pour répondre à tous ses besoins nutritionnels. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult contient des protéines hautement digestibles (dont les L.I.P.) et une teneur en fibres appropriée aux besoins nutritionnels de votre chien. Ces nutriments contribuent à soutenir et maintenir la santé digestive de votre chien et à réduire le volume et l’odeur de ses selles. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult est enrichi en L-Carnitine, un nutriment qui transporte les acides gras et participe à la production d’énergie. De plus, sa teneur en calories spécialement adaptée aide à maintenir le poids de forme de votre chien. La formule ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult comprend également des acides gras oméga-3 qui entretiennent et renforcent la santé de la peau et du pelage de votre chien.

