DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Giant Adult convient aux chiens adultes de 45 kg et plus et est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des chiens de très grande taille tel que le vôtre. En raison de la taille de votre chien, il est important de lui donner des nutriments bénéfiques contribuant à la bonne santé des os et des articulations afin qu’il puisse supporter efficacement son propre poids corporel. C’est pourquoi les aliments ROYAL CANIN® Giant Adult contiennent de la glucosamine et de la chondroïtine pour maintenir les muscles, le cartilage et les os de votre chien en bonne santé. Les aliments ROYAL CANIN® Giant Adult sont élaborés à partir d’un complexe exclusif et équilibré d’antioxydants (comme les vitamines A, E et C) qui contribuent à la neutralisation des effets indésirables que peuvent avoir les radicaux libres sur les cellules de votre chien. Les aliments ROYAL CANIN® Giant Adult contiennent également des acides aminés tels que la taurine et la L-Carnitine afin d’améliorer la fonction circulatoire et la santé cardiaque de votre chien.

Voir plus