Comment éduquer votre chiot ?

Apprentissage de l'obéissance chez le chiot

Les chiens sont des animaux de meute qui ont besoin d'autorité. A tout début, ils auront besoin d'un seul éducateur. Ne criez pas lorsque vous appelez votre chiot. Il est sensible aux variations de votre voix et distingue parfaitement différents tons, comme des ordres brefs et précis pour les ordres, la joie lorsqu'on le félicite et la sévérité pour une réprimande. Utilisez toujours les mêmes mots pour les mêmes ordres.

Apprendre à votre chiot à s'asseoir

Pour lui donner une récompense alimentaire, maintenez la nourriture au-dessus de la truffe du chiot et déplacez-la lentement vers le haut, au-dessus de sa tête. En suivant la nourriture avec sa tête, le chiot s'assiéra. Lorsque votre chien fait cela, dites le mot « assis », en même temps que l'action.

Lorsque qu'il s'est assis, dites « c'est bien » et donnez-lui la récompense. Vous devrez répéter l'exercice de nombreuses fois pour que votre chiot apprenne à associer la récompense à l'action de s'asseoir. Commencez par 3 courtes sessions d'éducation d'une durée de 5 minutes par jour et prolongez-les au fur et à mesure que votre chiot grandit.

Apprendre à votre chiot à se coucher

Une fois que vous avez appris à votre chien à s'asseoir, vous pouvez commencer à lui apprendre l'ordre « couché ». Faites-le d'abord s'asseoir, puis encouragez-le à s'allonger en maintenant la récompense, en la baissant entre les pattes antérieures et en la tirant vers l'avant (en vous éloignant) en même temps, tout en disant « couché ». Une fois qu'il est couché, offrez-lui une récompense et récompensez-le par la voix et des caresses.

Choisir un aliment récompense pour éduquer votre chiot

Choisissez une croquette et faible en calories que votre chiot apprécie. Une croquette prise dans sa ration quotidienne peut faire l'affaire, ou un complément nutritionnel dédié à l'éducation. Assurez-vous d'inclure cette réserve d'énergie dans le calcul de sa ration journalière.

Si vous souhaitez pousser l'éducation de votre chien, des clubs spécialisés sont ouverts à tous les chiots et leurs maîtres. L'obéissance étant la base de tout ce que vous ferez avec votre chiot, le fait d'aller dans un club confirmera l'éducation que vous lui donnez.