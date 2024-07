La première visite de votre chiot chez le vétérinaire

Vous venez d’adopter un chiot ou un chien ? Il est essentiel de prendre rendez-vous rapidement après son arrivée chez vous pour sa première consultation au cabinet vétérinaire afin de procéder à un examen complet de santé et répondre à vos interrogations sur l’alimentation, la croissance, les parasites internes, l’apprentissage de la propreté…

Choisir un vétérinaire pour votre chiot

En sélectionnant un vétérinaire avant l'arrivée de votre nouveau chiot, vous vous assurez de faire de son bien-être une priorité immédiatement. Si vous n'avez pas encore de vétérinaire, vous pouvez consulter plusieurs sources. Vos amis ou votre famille peuvent peut-être vous en recommander un, toutefois, si vous choisissez un nouveau cabinet vétérinaire, vous devez prendre en compte certains critères :

Réputation - Est-il recommandé par les habitants du coin ? A-t-il des avis en ligne ?

Situation géographique - À quelle distance se trouve-t-il ? Est-il facilement accessible en voiture et en transports en commun ?

Équipement - De quel type d'équipements dispose-t-il ? Est-ce propre et bien entretenu ?Services - Y a-t-il une permanence en dehors des heures d'ouverture ? Quels sont les services de médecine préventive proposés ?

Préparer votre première visite chez le vétérinaire

Il est important de bien préparer la première visite de votre chiot au cabinet vétérinaire que vous aurez choisi. Au moment de la prise de rendez vous, précisez bien à l’assistante qu’il s’agit de sa première visite pour qu’elle rallonge la durée de la consultation pour vous permettre de poser toutes vos questions au vétérinaire. Certains cabinets vous donneront un questionnaire à remplir et à renvoyer en amont du rendez vous. N’oubliez pas que ce premier contact va jouer un rôle déterminant sur la manière dont votre chiot appréhendera les visites futures.

Pour évaluer en profondeur l'état de santé de votre chien et vous donner des conseils personnalisés, votre vétérinaire aura besoin du plus grand nombre d'informations possible. Avant la consultation, il convient de noter un certain nombre d'éléments essentiels :

Son carnet de vaccinations (si fourni par l’éleveur ou le refuge)

Les croquettes ou aliments humides qu'il consomme actuellement (y compris la marque, les quantités, etc.)

Les traitements antiparasitaires qu'il a reçus, avec la marque et la date de la dernière dose administrée

Tout changement observé dans son comportement, son attitude, son appétit, sa soif, son poids, etc.

Toute les informations dont vous disposez sur votre chiot





Comment se déroule la première visite chez le vétérinaire ?

Cette première visite chez le vétérinaire consiste en un examen approfondi plus complet qu’une simple consultation. Votre vétérinaire va en effet vérifier plusieurs points essentiels à la santé et bien-être de votre chiot et compléter le carnet de santé de votre chiot :

1/ Confirmer la bonne santé de votre chiot

Le vétérinaire va passer en revue plusieurs points importants : l'état de la peau et du pelage, la prise de température, le rythme cardiaque (auscultation au stéthoscope), la dentition pour s’assurer de l'absence de problèmes susceptibles d'affecter son bien être.

2/ Surveiller sa croissance

Pour s’assurer qu’il grandit bien et que son poids évolue correctement selon A la maison, nous vous conseillons de le peser régulièrement pour vérifier que son poids est toujours supérieur au poids de la pesée précédente.

3/ Planifier un programme de vaccination adapté

Les vaccins renforcent les défenses naturelles de votre chiot et permettent d’éviter des maladies contagieuses, parfois fatales. Certains vaccins sont obligatoires et d’autres recommandés. En général les premiers vaccins débutent vers l’âge de 6 8 semaines, lorsque le chiot n’est plus protégé par les anticorps de sa mère et donc particulièrement exposé aux maladies. Ces premières injections seront suivies par des rappels réguliers dont certains annuels. Ces rappels sont impératifs pour une protection optimale.

4/ Le traiter contre les parasites internes et externes

Les chiots ont souvent des vers, et le déparasitage devrait être effectué tous les mois jusqu’à l’âge de 6 mois, puis tous les 6 mois. Les parasites internes se transmettent au chiot par sa mère dès sa naissance et se logent dans le tube digestif. Ils peuvent entraîner une perte de poi ds, un retard de croissance et des troubles digestifs (ballonnements, diarrhée ou constipation). Plus tard, les contaminations se font par l’intermédiaire d’au tre s chiens et du milieu extérieur. Souvent ces parasites sont microscopiques et ne sont pas visibles à l’ oeil nu dans les selles du chiot. Votre vétérinaire saura vous conseiller un programme de vermifugation régulier adapté à son mode de vie.

5/ L’identifier (si ce n’est pas déjà le cas)

En France, l’identification du chiot est obligatoire qu’il soit donné ou vendu, et se fait chez le vétérinaire, soit par tatouage soit par puce électronique implantée sous la peau par une simple injection, sans besoin d'anesthésie. Cette identification est essentielle en cas de perte ou de vol, la lecture du numéro permettra de vous identifier et de vous prévenir.

Vous rendre chez le vétérinaire avec votre nouveau chiot

Votre chiot doit être placé en sécurité dans la voiture lorsque vous vous rendez chez le vétérinaire, dans une caisse de transport adaptée à sa taille. Les chiens peuvent être malades en voiture, il est donc préférable de ne pas nourrir votre chiot juste avant de voyager en voiture.

Pour réduire son stress le jour J, prenez du temps pour habituer votre chiot à voyager en voiture, en dehors des visites chez le vétérinaire. Les chiots sont très réceptifs à leur environnement et les expériences négatives ont un effet durable. Il est donc important que votre chiot n'associe pas systématiquement la voiture à une visite chez le vétérinaire.