Qu'est-ce que la toux du chenil ?

La toux du chenil est une maladie respiratoire très contagieuse qui peut se propager rapidement entre les chiens, surtout s'ils se trouvent à proximité les uns des autres.

Quels sont les symptômes de la toux du chenil ?

Les signes les plus courants de toux du chenil chez le chien sont des spasmes de toux sévère et une toux sèche, qui peuvent être suivis de vomissements et d'étouffements. La sévérité de la toux diminue généralement pendant les 5 premiers jours, mais la maladie persiste pendant 10 à 20 jours. Elle peut être plus ou moins grave en fonction de l'âge et de l'état de santé général de votre chien ou votre chiot.

Les autres symptômes peuvent également être :

un écoulement nasal

des éternuements

un écoulement oculaire

Par quoi la toux du chenil est-elle causée ?

Les chiens attrapent souvent la toux du chenil lorsqu'ils sont en contact étroit avec d'autres chiens, dans certains environnements comme les chenils, les pensions et les expositions de chiens. Elle peut être transmise si un chien entre en contact avec un chien infecté ou s'ils partagent des objets contaminés comme des bols de nourriture ou d'eau.

Puis-je faire vacciner mon chiot contre la toux du chenil ?

La toux du chenil peut être évitée grâce au vaccin approprié, il est donc important de veiller à ce que votre chiot reçoive les vaccins nécessaires au bon âge.

Votre vétérinaire vous aidera à choisir le programme de vaccination le mieux adapté à votre chiot, en fonction des risques liés à son mode de vie et à tous les environnements auxquels il est exposé, ainsi que des activités auxquelles il participe.

Comment savoir si mon chiot a besoin d'être vacciné ?

Certains vaccins sont obligatoires, tandis que d'autres sont simplement recommandés. Une vaccination contre la toux du chenil est recommandée si votre chiot ou votre chien doit, dans le futur, être en contact étroit avec d'autres chiens.

Si votre chiot est plus tard amené à fréquenter des chenils ou participer à des expositions canines, des sports canins ou des activités où il pourrait être exposé à la toux du chenil, il est important de le dire à votre vétérinaire afin qu'il puisse le protéger longtemps à l'avance.

La vaccination protège-t-elle toujours mon chiot de la toux du chenil ?

Avec la toux du chenil, un nombre d'agents intelligent peut être impliqué dans la maladie spécifique. Le vaccin constitue une protection contre ces agents considérés comme les plus importants, mais il ne fonctionne pas contre tous.

Si votre chiot a déjà été vacciné, il peut toujours développer la maladie s'il entre en contact avec différents agents contre lesquels le vaccin n'a aucun effet.

Existe-t-il d'autres moyens d'empêcher les chiens d'attraper la toux du chenil ?

Lorsque vous envisagez de confier votre chien à un chenil, assurez-vous que le chenil vérifie que tous ses pensionnaires soient vaccinés contre la toux du chenil. Vous le saurez si le chenil vous demande de lui fournir ces renseignements lors de la réservation pour votre chiot.

Si vous emmenez votre chiot dans un chenil ou dans une pension, les responsables devraient vérifier plusieurs facteurs spécifiques, notamment ses antécédents de vaccination. Ils insisteront probablement pour que votre chiot soit vacciné à ce stade, avant de l'autoriser à rester.

Ils s'assurent ainsi que le virus n'entre pas dans les installations, et donc, qu'il ne s'y propage pas. Si seulement certains chiens sont vaccinés, la maladie se répandra au sein de la communauté. Cela signifie que le risque d'infection augmente.

Les autres questions importantes à poser aux responsables de chenils ou de pensions portent sur les précautions qu’ils prennent lorsque des chiens sont malades, telles que la quarantaine, et sur les protocoles en vigueur pour le nettoyage et la désinfection. En vous informant de tous les processus en place, vous aiderez à éviter que votre chiot contracte la toux du chenil.

Que faire si je pense que mon chien souffre ?

Les symptômes de la toux du chenil peuvent être facilement identifiés. Si vous pensez que votre chiot présente l'un de ces symptômes, nous vous conseillons de consulter un vétérinaire. Il effectuera un certain nombre d'examens pour identifier si votre chiot en souffre et vous conseiller le meilleur traitement.

Pour vous assurer que votre chien ait les meilleures chances d'éviter la toux du chenil lorsqu'il se trouve en contact avec d'autres chiens, informez-en rapidement votre vétérinaire afin qu'il puisse lui administrer le vaccin dans les délais impartis.