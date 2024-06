Des petits accidents en intérieur vont forcément arriver, surtout au début de cette phase d’éducation à la propreté. Si on trouve en entrant une selle ou une flaque d’urine jonchant le sol, ne pas crier, ne rien dire et ne pas punir. Les chiots ont des vessies plus petites que les chiens plus âgés, ils ont donc besoin d’uriner plus souvent que les chiens adultes.

Si on surprend son chiot sur le fait, dire « non » et le sortir sans attendre qu’il ait fini, sans brutalité et sans illusion car il n’aura plus rien à faire dehors ! Ne pas lui mettre le nez dedans, ses critères ne sont pas ceux des humains. Ne pas confondre posture d’apaisement et signes apparents de culpabilité.

Ramasser les déjections en dehors de la présence du chiot. Nettoyer et désinfecter l’endroit, avec du vinaigre blanc mais ne pas utiliser de l’eau de javel. Utilisez un spray neutralisant les odeurs pour que votre chiot ne puisse pas associer cet endroit avec un espace où faire ses besoins.