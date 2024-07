Un test simple permet de réaliser ce que représente la quantité de friandises donnée à votre chiot : mettez toutes les friandises dans un sachet zip de contenance 1 litre pour visualiser toutes les friandises données à votre pendant 7 jours. Il est probable que le sac se vide avant la fin de la semaine !



Tous les maitres le savent, il est difficile de s’empêcher de « gâter » son chiot. La très grande majorité des chiots et chiens adultes reçoivent des friandises de manière régulière et ces petit plus à répétition favorisent la prise de poids. Le risque d’obésité est presque doublé quand la distribution de friandises est quotidienne !

Evitez surtout les aliments sucrés et très gras. Si vous donnez un muffin de 110 g à un chien de 20 kg, c’est l’équivalent d’un tiers des calories qu’il devrait consommer dans la journée. De même, un morceau de 60 g de gruyère représente un quart de son besoin énergétique quotidien (1040 kcal par jour en moyenne). Avec 65 g de viande séchée ou une oreille de porc, on dépasse déjà 20 % de son apport énergétique, soit l’équivalent de 2 croissants pour vous !



Si vous avez des enfants, apprenez-leur à ne pas nourrir l’animal hors de ses repas. Si votre chiot consomme régulièrement une part de leur goûter, sa condition corporelle va vite s’en ressentir !