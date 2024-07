La longueur et la largeur de la laisse sont à adapter au format du chien : plus il est lourd et puissant, plus la laisse doit être courte et large, afin de pouvoir le retenir plus facilement. Une laisse de moins de 50 cm convient bien aux très grands chiens . Pour un chien de taille moyenne , une laisse d’environ 1 m peut convenir. Quand le chien est bien éduqué, la laisse ne doit pas être tendue car le chien marche à côté de son maître. Il faut que la laisse soit suffisamment longue pour que le chien puisse renifler le sol sans s’étrangler.Une longe de plusieurs mètres est utile pour éduquer un chiot : par exemple pour lui apprendre le rappel. Pour les petits chiens, une laisse fine à enrouleur est pratique si on veut laisser une certaine autonomie au chien quand il se promène dans un parc ou autre lieu sans risque. Pour un jeune chien de plus de 10 kg, la laisse à enrouleur devient dangereuse car une grande longueur de laisse ne permet plus de contrôler le chien ; s’il tire, vous ne résisterez pas !Il ne faut pas hésiter à changer de modèle de laisse au fur et à mesure que le chiot grandit. Par prudence, ayez au moins deux laisses pour votre chien : une chez vous et une dans la voiture par exemple…Si votre chiot est très tonique, il est largement préférable d’attacher la laisse à un harnais plutôt qu’à un collier. Les tractions exercées sur un harnais sont beaucoup moins brutales pour le chien. Avec un collier, ses vertèbres cervicales reçoivent des secousses et sa trachée peut être comprimée.… L’utilisation du harnais est impératif pour les chiens dont le dos et les épaules sont fragiles, comme les Teckels , ou pour ceux qui ont des difficultés respiratoires, comme les Bouledogues et les chiens à face courte en général, car le harnais répartit les forces de traction en appuyant sur la cage thoracique au lieu du cou. Le port d’un harnais est aussi plus rassurant pour le jeune chien. Se sentant moins directement contraint, il essayera moins de s’échapper.