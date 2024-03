DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chiot Bouledogue Français en pleine croissance, et convient aux chiots de moins de 12 mois. Grâce à un complexe d’antioxydants (dont la vitamine E) ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot pendant que son système immunitaire se développe progressivement. ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy contient des protéines de très haute qualité (L.I.P.) spécialement sélectionnées pour leur très haute digestibilité, ainsi que des prébiotiques très bénéfiques. La combinaison de ces nutriments permet de renforcer la santé digestive de votre chiot. De plus, cette formule exclusive contribue également à soutenir le rôle de « barrière » de la peau, participant ainsi à sa bonne santé cutanée. Les croquettes de ROYAL CANIN® French Bulldog Puppy sont exclusivement conçues pour votre chiot Bouledogue Français. Cette race possédant une mâchoire typiquement brachycéphale, la forme et la taille des croquettes sont spécialement adaptées pour que votre chiot puisse saisir sa nourriture plus facilement, tandis que leur texture l’encourage à bien les mâcher avant de les avaler.

Voir plus