Vous êtes nombreux à vous poser cette question. De nombreux nouveaux propriétaires de chiots se demandent à quelle fréquence nourrir leur chiot. La race et la taille future de votre chiot dictent ses besoins nutritionnels uniques. Vous venez d'adopter un animal de compagnie, et à ce titre, il est essentiel de lui offrir une alimentation équilibrée notamment à travers un apport équilibré en nutriments. C'est de cette manière que le chiot deviendra un chien adulte en bonne santé, épanoui dans son développement physique et cérébral. Connaître les bases de l'alimentation et de la nutrition des chiots vous aidera à prendre soin de votre nouveau petit compagnon.