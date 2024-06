Au fur et à mesure qu’il se développe, le chiot devient plus sociable et plus actif, ses besoins en nutriments sont plus élevés que ceux fournis par le lait. C’est le moment pour le chiot de commencer à recevoir une alimentation solide. Les croquettes réhydratables ROYAL CANIN® Starter Mother & Babydog sont conçues pour constituer la première alimentation solide du chiot au moment du sevrage. Ces croquettes sont denses en énergie et contiennent tous les nutriments dont le chiot a besoin pour lui offrir une alimentation complète et parfaitement adaptée à ses besoins nutritionnels.

Vers l'âge de deux mois, votre chiot devra recevoir ses premiers vaccins par le vétérinaire, car la quantité d'anticorps maternels diminue progressivement et le propre système immunitaire de votre chiot est encore en développement. C'est le bon moment pour commencer la transition de l’aliment ROYAL CANIN® Starter Mother & Babydog vers l’aliment ROYAL CANIN® Puppy qui aide à soutenir le développement du système immunitaire du chiot grâce à la présence d’un complexe scientifiquement prouvé,comprenant les vitamines E et C.