DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Babydog Milk est conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chiot. Cet aliment convient aux chiots premier âge de la naissance jusqu’au sevrage. Pour une croissance régulière et harmonieuse après la naissance, la composition du lait Babydog Milk est aussi proche que possible du lait maternel. ROYAL CANIN® Babydog Milk contient également des protéines ultra-digestibles, il est donc particulièrement adapté au système digestif du chiot et aide au maintien de la flore intestinal grâce à l’ajout de probiotiques (FOS). Enfin, grâce à sa formule exclusive, ROYAL CANIN® Babydog Milk se dissout instantanément et complétement, produisant alors une formule totalement homogène pour correspondre au profil nutritionnel des chiots.

