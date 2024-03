X-Small Puppy pour chiot

DÉTAILS DU PRODUIT

Les croquettes ROYAL CANIN® X-Small Puppy sont spécialement formulées pour répondre aux besoins nutritionnels des chiots de très petites races. Cette formule convient aux chiots âgés de 2 à 10 mois qui devraient atteindre un poids adulte de 4 kg maximum. La teneur en énergie de cette formule a été élaborée de façon optimale pour satisfaire les besoins énergétiques élevés des chiots de très petites races à croissance rapide. Grâce à une combinaison de prébiotiques bénéfiques (tels que les FOS et les MOS) et de protéines hautement digestibles, l’aliment sec ROYAL CANIN® X-Small Puppy soutient le développement du microbiote intestinal de votre chiot et favorise son équilibre pour lui assurer une bonne santé digestive. Les croquettes ROYAL CANIN® X-Small Puppy sont enrichies en nutriments tels que la vitamine C et E pour aider les chiots à soutenir leurs défenses naturelles et favoriser le bon développement de leur système immunitaire encore immature. Cette formule est enrichie en acides gras oméga-3 (dont le DHA), scientifiquement prouvés pour contribuer au bon développement cérébral et à la santé visuelle des chiots. La taille et la forme des croquettes ROYAL CANIN® X-Small Puppy ont été spécialement conçues pour la très petite mâchoire de votre chiot afin de lui permettre de les saisir et de les mastiquer facilement. De plus, elles favorisent un brossage mécanique de ses dents pour une meilleure hygiène et santé bucco-dentaire. À l’âge de 10 mois, vos chiots auront besoin d'une alimentation spécialement adaptée leur permettant de répondre aux besoins nutritionnels de chien adulte. À ce stade, vous pouvez commencer la transition vers l’aliment ROYAL CANIN® X-Small Adult, disponible sous forme de croquettes. Tous les aliments secs de notre gamme croissance contiennent des antioxydants d’origine naturelle, et sont formulés sans colorants ni arômes artificiels.

