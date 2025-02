Une alimentation mixte pour votre chien

Est-il préférable d'utiliser des bouchées en sauce ou en gelée pour chiens ou des aliments secs ? Ou peut-être de préparer vous-même la nourriture de votre chien ? Ce sont très souvent des questions que posent les nouveaux possesseurs d'animaux de compagnie à leur vétérinaire. Donner une alimentation adaptée à son chien est essentiel pour lui assurer un bon développement. Il peut donc être difficile de savoir ce qui est le mieux pour les nourrir.

Types de nourriture pour chien La teneur en eau est la différence la plus importante entre les aliments secs et les bouchées en sauce ou en gelée. Les aliments secs présentent une teneur en eau d’environ 8 %, tandis qu’elle s’élève à environ 75 % dans les bouchées en sauce ou en gelée. Par conséquent, la teneur en nutriments, et donc en énergie métabolique, est nettement plus élevée dans les aliments secs que dans les bouchées en sauce ou en gelée.

100 grammes d’aliments secs contiennent environ 370 kcal. La même quantité de bouchées en sauce ou en gelée contient « seulement » 100 kcal. La différence est donc considérable. Cela s’ajoute également à la quantité de nourriture ingérée par votre chien. Pour couvrir les besoins énergétiques quotidiens de votre chien uniquement avec des aliments sec, vous devez le nourrir environ 3 à 4 fois moins que si vous lui donniez uniquement des bouchées en sauce ou en gelée.

Les bouchées en sauce ou en gelée pour chiens seront certainement plus appréciées car elles sont plus appétentes. Les aliments secs sont plus difficiles à mâcher, et cela peut être un problème pour certains animaux. Certains chiens sont particulièrement difficiles et joueront uniquement avec les aliments secs, sans les manger. Il se peut que les croquettes soit trop dures et difficiles à mâcher. Le chien se contente donc de jouer avec, sans les manger.

Alimentation mixte - combinaison d'aliments secs et de bouchées en sauce ou en gelée Les deux types d'aliments ont leurs avantages et leurs inconvénients, c'est pourquoi les maîtres d'animaux de compagnie choisissent de plus en plus souvent de les combiner. C'est une bonne solution qui peut apporter de nombreux avantages.

L’association d’aliments secs à des bouchées en sauce ou en gelée offre un certain nombre d’avantages. Lorsqu’il est nécessaire d’intégrer des bouchées en sauce ou en gelée dans l’alimentation d’un animal de compagnie, le métabolisme de celui-ci sera préparé à un tel changement. Ce changement peut être effectué efficacement, rapidement et surtout, sans aucune conséquence désagréable.

Il n’est pas nécessaire de mélanger les aliments secs et les bouchées en sauce ou en gelée dans la même gamelle lorsque vous nourrissez votre chien. En fait, il est inutile de les servir en même temps. Les aliments secs se conservent facilement et ne dégagent pas d’odeur forte. Vous pouvez ainsi les laisser à la disposition de votre chien pendant la journée si celui-ci préfère manger sa ration en plusieurs fois plutôt que d’une traite. Vous pouvez ensuite lui donner ses bouchées en sauce ou en gelée en soirée.