Jouer est naturel pour les chiens et contribue à leur développement physique et cognitif. Cela permet de favoriser votre complicité, de contrôler son poids en lui faisant faire de l’exercice, de maintenir sa vitalité et de renforcer ses systèmes cardiovasculaire et immunitaire.

De plus, tout ce que le chiot apprend en s’amusant est mieux mémorisé. Fournissez-lui des jouets adaptés qu’il pourra mâchonner à volonté et que vous renouvellerez régulièrement. Pendant les séances de jeu, le chiot doit apprendre à ne pas dépasser certaines limites. S’il s’énerve, mordille les mains, tiraille les vêtements, stoppez le jeu et éloignez-vous.



Voici quelques idées de jeux à mettre en place avec votre chiot :

La recherche d’objet

Prenez un jouet de votre chien, montrez-lui et allez le cacher quelque part, en lui demandant de rester immobile. Envoyez-le ensuite le chercher et félicitez-le quand il l’aura trouvé ! Ce jeu peut être réalisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Rapporter un objet

Cet exercice est un grand classique mais il plaît toujours à la plupart des chiots ! Vous pouvez faire des variantes en essayant de lui apprendre à faire la différence entre plusieurs objets, qu’il ira chercher sur commande. Vous serez étonné par ses capacités de mémorisation !



Quand votre chien répond bien à vos commandes, vous pouvez éventuellement le récompenser avec quelques croquettes mais n’oubliez jamais de les prélever sur sa ration journalière. Il ne faut pas qu’il récupère trop vite les calories perdues en bougeant…

Les promenades

Les promenades sont importantes pour l’équilibre de votre chiot, non seulement pour faire ses besoins mais également pour parfaire sa sociabilisation et contribuer à ses dépenses physiques. Repérez des endroits sans trop de risques pour lui (loin des voies de circulation) et tenez-le en laisse afin qu’il s’habitue progressivement à l’environnement, sans s’enfuir. Vous pourrez ensuite le détacher lorsque c’est autorisé et qu’il n’y pas de danger (espaces verts, chemins de campagne). En été, faites attention au coup de chaleur, surtout si votre chiot est de race brachycéphale (chiens à museau court type Bouledogue, Carlin, Shar-Peï, etc.). L’asphalte chaud tout comme la neige peuvent endommager les pattes de votre chien. De retour de promenade en nature, inspectez-le pour le débarrasser d’éventuels parasites, et vérifier que des épines ou épillets ne se sont pas introduites dans ses oreilles ou ses coussinets.

Découvrir les sports canins

Il existe de nombreuses disciplines sportives à pratiquer avec son chien dès que sa croissance et son éducation de base sont terminées.



L’agility, l’obéissance, pistage, cani-cross, ring, flyball. De nombreuses disciplines à pratiquer avec votre chien, sont proposées en France par les clubs canins. Ouvertes aux débutants comme aux confirmés, tous les chiens de toutes tailles peuvent y participer, qu’ils soient de race ou pas. La plupart de ces disciplines sont basées sur le jeu, l’obéissance et la complicité entre le chien et son maître. Avant de débuter un sport avec votre chiot, demandez conseil à votre vétérinaire.



Attention, des précautions s’imposent sur les exercices physiques jusqu’à 8 ou 10 mois, et notamment les sauts, car ses articulations sont encore fragiles. Ne lui donnez pas son repas juste avant qu’il ne se dépense, son estomac ne doit pas être « surchargé afin d’éviter de graves troubles digestifs.