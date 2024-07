Comment nourrir un chiot ?

Besoins nutritionnels

Ce que votre chiot doit tirer de son alimentation pour assurer son énergie, son entretien et sa santé dépend de sa race et de sa taille.

Les chiens de petite et très petite taille ont des mâchoires plus fragiles et des dents plus petites que les chiens plus grands. L'alimentation dont ils ont besoin doit donc être de taille et de texture adaptées pour qu'ils puissent la consommer facilement. Elle doit aussi être facile à réhydrater au moment du sevrage.

Les chiens de taille moyenne passent généralement beaucoup de temps à l'extérieur. Ils ont donc besoin d'une nourriture qui leur fournisse l'énergie dont ils ont besoin et qui les aide à renforcer leurs défenses naturelles. Cela inclut leur peau et leur pelage, car ceux-ci constituent une barrière essentielle contre les insectes et les maladies.

Les chiens de grande taille et taille géante grandissent plus lentement que les chiens plus petits et développent leur musculature plus tard dans la phase de croissance. Ils ont besoin d'une alimentation qui réponde à leurs besoins durant cette croissance soutenue et dont la texture et la forme soient adaptées aux grandes mâchoires pour les encourager à croquer et les empêcher d'avaler trop vite.

Protection contre d'éventuels problèmes de santé

Tous les chiots ont un système digestif sensible en raison de l'effort demandé par leur croissance. Cela peut être particulièrement aigu chez les grands chiens. La nourriture la plus adaptée aura le bon équilibre nutritionnel et sera conçue pour être aussi digeste que possible.

Les très petits chiens peuvent souffrir de problèmes dentaires, tels que l'accumulation de tartre. Et tous les chiots, quelle que soit leur taille, doivent conserver une bonne hygiène dentaire. Une croquette de la bonne taille peut favoriser cette hygiène, car elle encourage les chiots à mâcher.

Les chiens de grande et très grande taille courent un risque de fatigue ou de stress articulaire pendant leur croissance, car ils développent rapidement du muscle sur leur grand squelette. L'alimentation qui leur est bien adaptée contient tous les nutriments qui participent à la bonne santé des articulations.

Tous les chiots, quelle que soit leur taille, ont besoin d'être soutenus sur le plan immunitaire entre 4 et 12 semaines, période appelée « trou immunitaire », durant laquelle ils ne reçoivent plus les anticorps du lait de leur mère, mais ne sont toujours pas capables de maintenir leurs propres défenses immunitaires. La première alimentation de votre chiot doit contribuer à renforcer son système immunitaire pendant cette période cruciale.

Les aliments nutrition santé pour chiots

Retrouvez notre gamme complète d'aliments Royal Canin pour votre chiot sur notre boutique en ligne. Choisissez l'aliment adapté à ses besoins nutritionnels, sa race, son âge et son mode de vie.