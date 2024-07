Le chien a en général mangé dans les quelques heures qui précèdent. Il se met à montrer des signes d’agitation et d’anxiété croissante et essaye de vomir sans y parvenir. Il prend généralement une position caractéristique : il écarte les postérieurs et penche sa tête vers le sol mais il n’arrive pas à régurgiter. Il a visiblement très mal à l’abdomen et celui-ci est gonflé des deux côtés. Les muqueuses des babines et des gencives sont anormalement pâles. Son rythme cardiaque s’accélère et le chien s’affaiblit très vite.Pour donner toutes les chances de survie à un chien qui présente une DTE, il faut agir au plus vite avec une prise en charge vétérinaire rapide pour procéder à une opération en urgence.Le syndrome de dilatation torsion de l’estomac est une affection qui peut causer rapidement la mort du chien si rien n’est entrepris pour le soulager. Il est donc très important de savoir si votre chien présente des facteurs de risque.Les chiens les plus à risque de connaître une dilatation-torsion de l’estomac sont des chiens de grande race, d’âge mûr (8 ans en moyenne) et des mâles en général. Les races les plus exposées ont souvent pour caractéristiques une poitrine qui descend bas mais le thorax relativement étroit comme les races Berger allemand Saint-Bernard et Setter irlandais . Ces chiens ont un risque génétique plus élevé de souffrir de ce syndrome, donc il est important de les surveiller étroitement pour détecter les signes de torsion de l'estomac.