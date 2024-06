Côté caractère, les mastiffs sont une rare combinaison de noblesse et de courage. Ces chiens calmes sont affectueux envers leurs compagnons humains et, malgré leur taille, sont connus pour faire preuve de délicatesse à l’égard des enfants.

Les mastiffs sont des chiens puissants et bien bâtis ; certains sont même plus lourds que des hommes adultes. Ils servent partout dans le monde en tant que chien de sécurité et de garde grâce à leur tempérament vif et protecteur ainsi qu’à leur apparence redoutable.

Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)