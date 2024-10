Nutriments clés pour les chatons

Les protéines jouent un rôle essentiel dans le bon développement des chatons en formant et en renouvelant les tissus, les muscles et le squelette. Les protéines sont une matière première précieuse pour la chaîne alimentaire humaine et animale, et elles doivent être utilisées aussi efficacement que possible. Les protéines sont composées de chaînes de centaines (ou même de milliers) d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés présents dans les protéines et ils sont classés en deux types différents : essentiels et non essentiels. Les acides aminés essentiels ne peuvent pas être fabriqués par le corps des chatons en quantité suffisante pour un bon fonctionnement et un bon développement, et doivent donc être présents dans la nourriture. Les acides aminés non essentiels peuvent provenir d'un excès d'acides aminés alimentaires essentiels, mais ils sont toujours essentiels au bon fonctionnement et doivent être présents dans une alimentation équilibrée.