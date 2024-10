Alimentation et nutrition des chatons

Les chatons ont besoin d'une alimentation différente de celle des chats adultes

Comme les chatons grandissent rapidement et que leurs systèmes digestif et immunitaire se développent lentement, ils ont des besoins nutritionnels très spécifiques qui sont différents de ceux des chats adultes. Les chatons, en particulier, ont besoin d'une alimentation plus riche en énergie et en protéines, ainsi que de nutriments qui aident à renforcer le système immunitaire et d'un bon équilibre de vitamines et de minéraux.