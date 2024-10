Il est important d'être bien préparé avant d'accueillir votre chaton. Assurez-vous que votre maison est sécurisée et aménagez une pièce avec tout ce dont il aura besoin, y compris un couchage, des gamelles pour la nourriture et l'eau, un bac à litière et des jouets.



Vous aurez également besoin d'une caisse adaptée pour transporter votre chaton et un peu de la nourriture que lui donnait son ancien maître. C'est également une bonne idée de trouver un vétérinaire en qui vous avez confiance et de prendre rendez-vous pour un examen quelques jours après avoir récupéré votre chaton.