Prendre soin de la santé de votre chaton

L'alimentation est un des facteurs les plus influents sur la santé de votre chaton. Les chatons et les chats ont des besoins nutritionnels différents à des âges différents. Nourrir votre chaton avec les nutriments adaptés à son âge et à ses besoins individuels joue donc un rôle important pour assurer la solidité de ses os, la santé de sa peau et de son pelage, son confort digestif, etc.