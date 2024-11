Sociabilisation et jeu chez les chatons

Les chats chassent dans la nature, et vous pouvez facilement reproduire cet instinct à la maison en choisissant des jeux et des jouets qui libèrent de petites quantités de croquettes lorsque votre chaton les fait bouger. Cela rend votre chaton plus actif pendant les repas et offre une stimulation à la fois mentale et physique. Sinon, vous pouvez cacher sa nourriture et l'encourager à la retrouver.

Ces moments de jeu entre le chaton et son maître sont primordiaux pour faire connaissance et entretenir la complicité entre vous deux. L’important est plus le temps que vous consacrerez à jouer avec votre animal que le prix du jouet. Un chat se lasse vite des jeux donc en proposer 2 ou 3 chaque semaine même des revisités permettent à votre chat et à vous-même de varier les plaisirs pour ne pas tourner en rond.