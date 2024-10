Le système digestif d'un chaton est très sensible, tout changement brutal de son alimentation peut générer des sensibilités digestives et même le rendre méfiant à l'égard de sa nourriture. Au début, il est préférable de garder la même alimentation que celle qui lui été donnée dans son ancien foyer.



Choisir le bon aliment adapté à votre chaton est essentiel pour sa santé et son développement. A chaque étape de sa croissance, il a besoin d'un équilibre précis de nutriments, notamment des protéines, des vitamines et des minéraux.