Le développement du chaton de la naissance à l'âge adulte

À la naissance, les chatons devraient peser environ 2 à 3 % du poids de leur mère. Au cours des premiers jours, le poids augmente quotidiennement d’environ 10 % du poids à la naissance. Les mâles sont souvent plus lourds et grandissent plus vite. Les chatons naissent aveugles et sourds. Ils trouveront leur mère pour s’abriter et se nourrir.