Gardez votre chaton à l'écart au départ Laissez votre chaton s'habituer d'abord à son nouvel environnement. Et assurez-vous qu'il ait fait l'objet d'un examen complet et été vacciné avant de le présenter à d'autres animaux de compagnie.

Familiarisez-les avec leurs odeurs Caressez chaque animal à son tour sur la zone près des lèvres et joues, sans se laver les mains, avec un chiffon doux et le tamponner aux 4 coins des murs des pièces et sur les pieds des meubles. Echangez les couchages des chats ou leurs couvertures préférées. Continuez à mélanger leurs odeurs jusqu’à ce que vous ne notiez plus de réactions de leur part.

Prendre son temps Dans un premier temps, laissez les animaux de compagnie du foyer observer votre nouveau chaton (à travers une vitre, par exemple). Organisez ensuite de courtes périodes de rencontres supervisées dans une pièce neutre avant de passer à des périodes plus longues sur quelques jours. Assurez-vous que chacun d'eux disposent d'un endroit de repli sûr vers lequel il peut se réfugier pendant les présentations.

Garder les chiens en laisse Les chatons sont plus facilement acceptés par les chiens bien sociabilisés que les chats adultes. Certains chiens âgés peuvent se montrer cependant moins tolérants donc pour mieux contrôler les présentations, tenez vos chiens à l’attache lorsque vous les présentez à votre chaton. Assurez-vous que votre chat ne soit pas acculé dans un coin de la pièce, choisissez une pièce où il se sent bien avec des endroits pour s’échapper, voire grimper en hauteur. Ne les forcez pas à interagir : laissez-les s’habituer les uns aux autres à leur propre rythme.

Respectez le comportement des félins La tâche peut s’avérer plus difficile. Le chat adulte résident n’apprécie que moyennement l’arrivée d’un chaton sur son territoire. Il manifestera son mécontentement par des attitudes de menace, car il n’accepte pas que ses petites habitudes soient bouleversées. L’acceptation totale peut demander quelques jours ou plusieurs mois.Pendant la présentation, ne tolérez aucune agressivité. Effectuez-la en terrain neutre pendant le jeu ou un repas. Répétez l’opération jusqu’au moment où les chats supportent la présence de l’autre et où la peur commence à disparaître. Maintenez les privilèges de l’ancien (chien ou chat) les premiers jours, en attendant qu’une relation hiérarchique s’instaure entre les deux chats, hiérarchie que vous devrez absolument respecter.