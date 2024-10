Que donner à manger aux chatons ?

Pouvez-vous donner des aliments crus aux chatons ?

Bien qu’il soit perçu comme bénéfique de donner à votre chaton une alimentation « crue »,(c'est-à-dire, de la viande non cuite mélangée à d'autres ingrédients chez vous),

il est important de comprendre les risques éventuels que cela peut présenter pour sa santé.

Premièrement, la nourriture « maison » préparée sans dosage ni formulation nutritionnelle précise ne garantit pas un équilibre adéquat des nutriments essentiels à sa croissance. La majorité des préparations faites maison ont tendance à manquer d'au moins un des nutriments essentiels. En outre, un aliment cru peut être contaminé par des bactéries pouvant provoquer une intoxication alimentaire.

Quand modifier l'alimentation de mon chaton ?

Au bout de quatre semaines, votre chaton commencera à montrer un intérêt pour la nourriture solide, normalement celle de sa mère ! À partir de ce moment, vous pouvez réhydrater les croquettes sèches dans de l'eau ou du lait spécifique pour chatons afin d'obtenir une bouillie plus tendre et d'encourager le chaton à sentir et manger ces aliments.

Si vous adoptez un chaton un peu plus grand, en l’amenant chez vous, il est préférable de continuer à lui donner l'aliment que l'éleveur ou le précédent maître lui donnait pour éviter tout trouble digestif et stress inutile. Une fois qu'il a pris connaissance des lieux, vous pouvez passer à une autre alimentation, en mélangeant des quantités de plus en plus importantes du nouvel aliment avec l'ancien sur une période de sept jours.

Si vous n'êtes pas sûr du meilleur choix d'alimentation pour votre chaton, consultez votre vétérinaire qui pourra vous conseiller davantage.