Comment prendre soin de mon chien âgé ?

Au fur et à mesure que votre chien vieillit, vous remarquerez des changements physiques et comportementaux que vous devrez prendre en compte si vous voulez que votre chien continue à avoir une bonne qualité de vie. Il existe des moyens simples d’y arriver, de ses exercices à son alimentation.

Influence de la race et de la taille sur le vieillissement

Tous les chiens n'ont pas la même espérance de vie ; cela dépend de la génétique, du mode de vie, de la race et de la taille. Les petits chiens, ceux de moins de 10 kilos, vivent environ 12 ans, tandis que les grands chiens de plus de 45 kilos vivent généralement de sept à huit ans. Le processus de vieillissement commence également plus tôt chez les grands chiens et chaque chien peut donc être considéré comme étant un chien d'âge avancé à un âge différent.

Chaque race et taille de chien est associée à des sensibilités spécifiques liées à l’âge. Par exemple, les petits chiens sont plus souvent sujets à des problèmes cardiaques. L'alimentation de votre chien doit tenir compte de ces différences et lui fournir une combinaison spécifique d'éléments nutritifs nécessaires pour soutenir sa santé

Éviter le stress chez votre chien âgé

Une des considérations les plus importantes lors de la modification de la routine de votre chien est de ne pas leur causer de stress inutile. À mesure que les chiens vieillissent, peuvent apparaître des changements comportementaux tels que l’incontinence, des modifications des habitudes de sommeil et une diminution des interactions avec leurs maîtres. Des changements brusques ou rapides dans leur routine peuvent accroître ces problèmes, veillez à intégrer progressivement les ajustements nécessaires.