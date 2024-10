Comment les besoins nutritionnels de votre chien évoluent avec l'âge

Aliment pour chiens âgés

Lorsqu'il atteint les trois quarts de son espérance de vie, un chien est considéré comme âgé. Les signes de vieillissement sont de plus en plus flagrants lorsque le chien atteint un certain âge. C'est généralement autours de 12 ans que les signes du vieillissement deviennent visibles pour les chiens de petite taille, vers 10 ans pour les chiens de taille moyenne et plus tôt, vers 8 ans, pour un chien de grande taille.

C'est à ce moment-là qu'un changement d'aliment, destiné à lutter contre les signes de vieillissement doit être envisagé. Choisir des aliments adaptés à leur âge les aidera à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Les facteurs suivants sont particulièrement importants :

Améliorer l'immunité et augmenter la résistance à l'infection

Il existe plusieurs nutriments, dont les bêta-carotènes, les vitamines E et C et des minéraux tels que le zinc, qui aident à maintenir un système immunitaire sain, plus faible chez les chiens vieillissants.

Améliorer la beauté de la peau et du pelage

La santé et la beauté de la peau et du pelage dépendent d'un apport adéquat et régulier de nutriments spécifiques. L'huile de bourrache a un effet positif sur la brillance du poil et l'élasticité de la peau. Le zinc est un nutriment bénéfique pour les chiens âgés dont le pelage n'est pas en bonne santé.

Soulager l'arthrite

La glucosamine et le sulfate de chondroïtine, ainsi que l'EPA/DHA sont des nutriments qui aident à améliorer la mobilité des chiens vieillissants. Les chiens souffrant d'ostéo-arthrite présentaient en effet une mobilité améliorée lorsqu'ils étaient nourris avec des nutriments. De nouveaux aliments comprenant de l'extrait de curcuma, des polyphénols et du collagène hydrolysé ont été mis au point et se sont révélés efficaces pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des chiens âgés.

Cela dit, les chiens âgés ne sont pas tous les mêmes. Un chien vieillissant en bonne santé ne devrait pas suivre le même régime qu'un chien vieillissant souffrant de problèmes de santé.

Des bilans et des examens de santé réguliers permettront de détecter tout problème potentiels au plus vite. Dans de nombreux cas, l'alimentation peut jouer un rôle dans la prévention, ou du moins la limitation, de l'expression de symptômes cliniques de maladie chronique chez les chiens âgés. Votre vétérinaire pourra vous recommander l'alimentation la plus appropriée.