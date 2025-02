Laisser votre chiot seul à la maison

Il est crucial que vous ne laissiez pas votre chien souffrir de son anxiété de séparation et que vous ne le punissiez pas non plus pour ses agissements lorsqu'il est en détresse. Cela ne fera qu'aggraver le problème pour vous deux. Rassurez-le toujours et dites-lui clairement que vous aller l'aider à soulager sa souffrance.