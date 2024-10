À quel moment stériliser une chienne ?

Faire stériliser un chiot femelle est une intervention courante, mais ce n'est pas une décision à prendre sans connaître tous les tenants et les aboutissants. Faire stériliser un chiot femelle présente de nombreux avantages, mais cette intervention peut également avoir des effets immédiats sur son comportement et, plus particulièrement, sur ses besoins nutritionnels.

Qu'est-ce que la stérilisation ?

Le terme stérilisation est utilisé lorsqu'il s'agit d'une femelle. Certaines personnes utilisent également le terme « castration » bien que ce terme soit plus couramment utilisé chez les mâles.

Que se passe-t-il lorsque je fais stériliser mon chiot ?

La stérilisation de votre chiot femelle est une intervention médicale pratiquée par un vétérinaire. Cette intervention consiste à retirer les ovaires. Selon les recommandations et l'évaluation du vétérinaire, la trompe de Fallope et l'utérus peuvent également être retirés. La stérilisation empêche la fécondation et l'apparition des chaleurs.

Quel est le meilleur moment pour faire stériliser mon chiot femelle ?

Si vous optez pour la stérilisation chirurgicale, l'idéal est d'opérer votre chienne avant la puberté, c'est-à-dire entre 6 et 9 mois. Chez les races de grande taille et de taille géante, la puberté est plus tardive que chez les races de petite taille. Il faut donc légèrement décaler l'intervention dans le temps. Votre vétérinaire sera en mesure de vous indiquer le meilleur moment pour stériliser votre chiot femelle.

Il ne faut jamais faire stériliser un chiot femelle avant 3 mois, car cela pourrait avoir des conséquences sur sa santé future. Toutefois, la stérilisation avant l'âge de 4 ans peut présenter un avantage supplémentaire : réduire les risques d'infection utérine.

Quels sont les avantages de la stérilisation sur la santé de mon chiot femelle ?

La stérilisation offre de nombreux avantages pour votre chiot femelle, tant pour sa santé et son bien-être que pour votre environnement familial.

Elle limite considérablement les risques que des chiens mâles viennent marquer leur territoire dans votre jardin lorsque votre chienne aura ses chaleurs.

Elle permet d'éviter ou de réduire les risques d'apparition de certaines tumeurs, notamment au niveau des glandes mammaires, des ovaires et de l'utérus.

Elle évite les portées indésirables.

Comment son comportement et ses besoins nutritionnels changent-ils après l'intervention ?

Comme pour la castration des mâles, la stérilisation d'une femelle va modifier son comportement à cause de changements hormonaux et métaboliques. Elle n'aura plus ses chaleurs ni le comportement associé, à savoir énervement, hurlements, etc. Ses besoins alimentaires vont également changer.

Si vous décidez de faire stériliser votre femelle, il est essentiel que vous ayez conscience que ses besoins nutritionnels seront modifiés. Après l'intervention, votre chiot peut prendre du poids en quelques semaines ou quelques mois car son métabolisme a été considérablement bouleversé. Il est important d'en parler avec votre vétérinaire afin de connaître le poids de forme de votre chiot et d'obtenir des conseils sur son alimentation. Donnez-lui également un aliment spécialement conçu pour les chiens stérilisés qui offre l'équilibre nutritionnel dont elle a besoin.

La stérilisation de votre petite femelle peut être source de nombreux avantages pour elle et pour votre confort, mais cette décision ne doit pas être prise à la légère. Si vous avez des questions, posez-les à votre vétérinaire. Il pourra vous aider.

Les aliments nutrition santé pour chiots

