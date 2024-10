Trouver l’alimentation adaptée pour mon chien

Nos formules nutritionnelles aident les chiots à franchir la période cruciale de fragilité nutritionnelle , car elles prennent en compte les besoins nutritionnels de la mère dès la gestation, durant la mise-bas et la lactation ainsi que ceux des chiots. C'est pourquoi nous avons lancé la première gamme d'aliments qui offrent la nutrition la plus précise possible pour la mère et ses chiots de la gestation à la fin de la croissance.