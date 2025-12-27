La salud y el bienestar de perros y gatos es nuestra prioridad, así como promover el papel positivo que juegan en la sociedad:

- Promover la crianza y tenencia responsable de animales de compañía

- Compartir nuestro conocimiento a nivel mundial para comprender y cuidar mejor a los gatos y perros, y abogar por el cuidado preventivo.

- Promover los beneficios de los perros y gatos en la salud y el bienestar de los humanos a través de la Fundación Royal Canin.