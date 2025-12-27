Nuestra visión de Sustentabilidad
En Royal Canin queremos mejorar la vida de las mascotas, anteponiendo las necesidades de gatos y perros para contribuir a su salud óptima. Pero hay más: nuestro enfoque nutricional basado en nutrientes nos permite considerar el impacto ambiental y social de cada receta que desarrollamos, al mismo tiempo que brindamos a las mascotas una nutrición de la más alta calidad, beneficios y seguridad. Y nuestro camino hacia la sustentabilidad no termina ahí: estamos trabajando sin descanso para mejorar nuestro impacto en las mascotas, el planeta y las personas, al hacer que nuestras actividades sean más sustentables y socialmente responsables.
Los pilares de sustentabilidad que guían a Royal Canin
Nuestro viaje hacia la neutralidad de carbono
1.
Hacer la transición a la electricidad renovable, logrando un 100 % de electricidad renovable en nuestras fábricas y oficinas, al mismo tiempo que se reduce el consumo de energía en general.
2.
Adquirir ingredientes sostenibles, aprovechando nuestro enfoque basado en nutrientes y reduciendo las emisiones de carbono a través de la reformulación de productos, incluido el cambio a proteínas de origen sostenible e ingredientes de baja intensidad de carbono.
3.
Reducir el desperdicio y aumentar la circularidad, al aumentar significativamente la reciclabilidad, la compostabilidad y el uso de envases reutilizables en consonancia con los ambiciosos objetivos de sostenibilidad de envases de Mars.
Además, trabajaremos en la integración de la transformación empresarial climáticamente inteligente, desde las prácticas de gestión hasta la participación de asociados, proveedores y socios comerciales en el proceso.
Para cualquier emisión residual que ROYAL CANIN® no pueda eliminar o reducir por completo, invertiremos en créditos de carbono certificados basados en eliminaciones de alta calidad. El uso de créditos basados en remociones está alineado con el documento SBTi Net Zero Foundations.
“Creemos que hacer este audaz compromiso neutral en carbono inspirará y movilizará ideas, acciones y resultados nuevos e impactantes y marcará una diferencia positiva significativa para el planeta”.
- Loïc Moutault, Presidente Royal Canin
Empaques más sustentable
Como socio principal de la Iniciativa de la Nueva Economía de los Plásticos de la Fundación Ellen MacArthur (EMF) y signatario de su Compromiso global para eliminar los residuos plásticos y la contaminación en su fuente, nuestra visión está alineada con la EMF, para apoyar una economía circular donde el empaque nunca se convierte en desperdiciar. Para 2025, planeamos que todos nuestros envases de plástico sean reciclables, reutilizables o compostables. Para cerrar el ciclo, también incluiremos hasta un 30 % de plástico reciclado posconsumo en nuestros envases de plástico, dependiendo del avance del reciclaje químico al ritmo y la escala y la alineación de las normas de seguridad alimentaria.
Reusable
Reciclable
Compostable
Paralelamente a la formulación, estamos repensando nuestro enfoque del empaque, porque creemos que no existe un producto sustentable en un empaque insostenible.
Apoyando el papel positivo de las mascotas en la sociedad con la Fundación Royal Canin
“Nuestro propósito es: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS. Es por eso que la Fundación Royal Canin apoya proyectos externos donde el papel de las mascotas es fundamental para la salud y el bienestar de las personas”.
— Fabrice Mathieu, Director de Sustentabilidad Global
Lo que dice nuestra gente sobre la sustentabilidad
"Nuestro objetivo es evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo lo que podamos. Con este fin, también estamos trabajando con nuestras cadenas de suministro, ya que sabemos que las materias primas representan el 70 % de nuestras emisiones de carbono".
Cécile Coutens – Presidente Royal Canin
"Fieles a nuestro enfoque basado en la ciencia, hemos evaluado la huella de carbono de cada una de nuestras 3300 recetas. Ahora, nuestra ambición climática nos ha llevado a iniciar una de las mayores transformaciones comerciales de los últimos 10 años".
Marion Sarteel - Cordinador de Sustentabilidad Global
"El valor nutricional de nuestro alimento para mascotas es nuestra máxima prioridad. Siempre tratamos de combinarlo con la obtención de materias primas más respetuosas con el medio ambiente. Reemplazaremos el aceite de pescado con aceite de algas en algunas fórmulas para preservar los peces silvestres".
Camille Usseglio – Gerente de Abastecimiento Estratégico de Europa
"Como veterinaria, mi amor por los animales se combina con el respeto por el planeta. Con el programa "Go Green" liderado por nuestros asociados, hemos instalado colmenas en nuestro lugar de trabajo con el objetivo de proteger a la abeja negra, una especie en peligro de extinción."
Marie-Anne Hours – Gerente de Comunicación Científica de Europa
"Mi trabajo es garantizar que tengamos la comprensión y la precisión correctas de los datos de sustentabilidad para realizar un seguimiento confiable de nuestros resultados. Más que nunca, confío en Royal Canin y sus 8000 asociados para mejorar nuestro impacto social en los ecosistemas".
Géraldine Merat – Cordinador de Sustentabilidad Global
"Formulamos recetas utilizando materias primas seleccionadas por sus beneficios nutricionales así como por su impacto ambiental. Están optimizadas para garantizar el mejor desempeño nutricional con el menor impacto en nuestra huella de carbono".
Geoffrey Daniel – Gerente de Portafolio de Formulación
"La reciclabilidad es uno de nuestros principales objetivos cuando desarrollamos nuevos envases. Estoy muy orgullosa de apoyar y contribuir a este viaje hacia la sustentabilidad".
Anne-Laure Lebeux – PMO de Empaques Globales
"Creemos firmemente que construir una empresa sustentable se basa en el valor mutuo que construimos con y para nuestros grupos de interés".
Fabrice Mathieu – Manager Global de Sustentabilidad