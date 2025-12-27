Nuestra visión de Sustentabilidad

En Royal Canin queremos mejorar la vida de las mascotas, anteponiendo las necesidades de gatos y perros para contribuir a su salud óptima. Pero hay más: nuestro enfoque nutricional basado en nutrientes nos permite considerar el impacto ambiental y social de cada receta que desarrollamos, al mismo tiempo que brindamos a las mascotas una nutrición de la más alta calidad, beneficios y seguridad. Y nuestro camino hacia la sustentabilidad no termina ahí: estamos trabajando sin descanso para mejorar nuestro impacto en las mascotas, el planeta y las personas, al hacer que nuestras actividades sean más sustentables y socialmente responsables.

Los pilares de sustentabilidad que guían a Royal Canin

La salud y el bienestar de perros y gatos es nuestra prioridad, así como promover el papel positivo que juegan en la sociedad:

- Promover la crianza y tenencia responsable de animales de compañía

- Compartir nuestro conocimiento a nivel mundial para comprender y cuidar mejor a los gatos y perros, y abogar por el cuidado preventivo.

- Promover los beneficios de los perros y gatos en la salud y el bienestar de los humanos a través de la Fundación Royal Canin.


Guiados por la ciencia y la innovación, estamos trabajando para ayudar a garantizar un planeta más saludable para las futuras generaciones de mascotas y responsables de mascotas:

- Reducir nuestra huella mediante la adquisición de ingredientes sustentables

- Reducir los residuos y potenciar la circularidad

- Obtener la certificación de carbono neutral en 2025


Creemos firmemente que construir un negocio sustentable se basa en el valor mutuo que construimos con nuestros Asociados y partes interesadas:

- Actuar junto con nuestro proveedor estratégico en todo el mundo para mejorar los impactos ambientales y sociales en las cadenas de suministro.

- Apoyar a nuestros socios profesionales para ayudarlos a operar sus actividades de manera sustentable y responsable.

- Garantizar que nuestros Asociados estén capacitados y sean capaces de articular nuestra estrategia de sustentabilidad global para 2022


ENFOCADOS EN

Nuestro viaje hacia la neutralidad de carbono

Como parte del compromiso de Mars, Incorporated de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para 2050, la marca ROYAL CANIN® se comprometió a obtener la certificación de carbono neutral para 2025 con su primera gama de productos con el objetivo de obtener la certificación de carbono neutral en 2022.
 
ROYAL CANIN® planea utilizar el estándar PAS 2060 para la neutralidad de carbono, un estándar sólido y reconocido internacionalmente, y la marca informará de forma transparente y regular sobre su viaje.
 
Las áreas de acción que tomaremos para lograr la neutralidad de carbono para 2025 son las siguientes:

1.

Hacer la transición a la electricidad renovable, logrando un 100 % de electricidad renovable en nuestras fábricas y oficinas, al mismo tiempo que se reduce el consumo de energía en general.

2.

Adquirir ingredientes sostenibles, aprovechando nuestro enfoque basado en nutrientes y reduciendo las emisiones de carbono a través de la reformulación de productos, incluido el cambio a proteínas de origen sostenible e ingredientes de baja intensidad de carbono.

3.

Reducir el desperdicio y aumentar la circularidad, al aumentar significativamente la reciclabilidad, la compostabilidad y el uso de envases reutilizables en consonancia con los ambiciosos objetivos de sostenibilidad de envases de Mars.

 

Además, trabajaremos en la integración de la transformación empresarial climáticamente inteligente, desde las prácticas de gestión hasta la participación de asociados, proveedores y socios comerciales en el proceso.

Para cualquier emisión residual que ROYAL CANIN® no pueda eliminar o reducir por completo, invertiremos en créditos de carbono certificados basados en eliminaciones de alta calidad. El uso de créditos basados en remociones está alineado con el documento SBTi Net Zero Foundations.


“Creemos que hacer este audaz compromiso neutral en carbono inspirará y movilizará ideas, acciones y resultados nuevos e impactantes y marcará una diferencia positiva significativa para el planeta”.

- Loïc Moutault, Presidente Royal Canin

ENFOCADOS EN

Empaques más sustentable

Como socio principal de la Iniciativa de la Nueva Economía de los Plásticos de la Fundación Ellen MacArthur (EMF) y signatario de su Compromiso global para eliminar los residuos plásticos y la contaminación en su fuente, nuestra visión está alineada con la EMF, para apoyar una economía circular donde el empaque nunca se convierte en desperdiciar. Para 2025, planeamos que todos nuestros envases de plástico sean reciclables, reutilizables o compostables. Para cerrar el ciclo, también incluiremos hasta un 30 % de plástico reciclado posconsumo en nuestros envases de plástico, dependiendo del avance del reciclaje químico al ritmo y la escala y la alineación de las normas de seguridad alimentaria.

Reusable icon

Reusable

Recyclable icon

Reciclable

Compostable icon

Compostable

Paralelamente a la formulación, estamos repensando nuestro enfoque del empaque, porque creemos que no existe un producto sustentable en un empaque insostenible.

Emmanuel Potier de la Houssaye, Líder de la Producción de Empaques
ENFOCADOS EN

Apoyando el papel positivo de las mascotas en la sociedad con la Fundación Royal Canin

Las mascotas hacen del mundo un lugar mejor para nosotros. Creada en 2020, nuestra Fundación financia proyectos que apoyan el papel positivo de las mascotas en la salud y el bienestar humanos.

 

“Nuestro propósito es: UN MUNDO MEJOR PARA LAS MASCOTAS. Es por eso que la Fundación Royal Canin apoya proyectos externos donde el papel de las mascotas es fundamental para la salud y el bienestar de las personas”.

— Fabrice Mathieu, Director de Sustentabilidad Global

Lo que dice nuestra gente sobre la sustentabilidad

"Nuestro objetivo es evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo lo que podamos. Con este fin, también estamos trabajando con nuestras cadenas de suministro, ya que sabemos que las materias primas representan el 70 % de nuestras emisiones de carbono".

Cécile Coutens – Presidente Royal Canin

Portrait of Cécile Coutens

"Fieles a nuestro enfoque basado en la ciencia, hemos evaluado la huella de carbono de cada una de nuestras 3300 recetas. Ahora, nuestra ambición climática nos ha llevado a iniciar una de las mayores transformaciones comerciales de los últimos 10 años".

Marion Sarteel - Cordinador de Sustentabilidad Global

Marion Sarteel protrait

"El valor nutricional de nuestro alimento para mascotas es nuestra máxima prioridad. Siempre tratamos de combinarlo con la obtención de materias primas más respetuosas con el medio ambiente. Reemplazaremos el aceite de pescado con aceite de algas en algunas fórmulas para preservar los peces silvestres".

Camille Usseglio – Gerente de Abastecimiento Estratégico de Europa

Camille Usseglio portrait

"Como veterinaria, mi amor por los animales se combina con el respeto por el planeta. Con el programa "Go Green" liderado por nuestros asociados, hemos instalado colmenas en nuestro lugar de trabajo con el objetivo de proteger a la abeja negra, una especie en peligro de extinción."

Marie-Anne Hours – Gerente de Comunicación Científica de Europa

Marie-Anne Hours portrait

"Mi trabajo es garantizar que tengamos la comprensión y la precisión correctas de los datos de sustentabilidad para realizar un seguimiento confiable de nuestros resultados. Más que nunca, confío en Royal Canin y sus 8000 asociados para mejorar nuestro impacto social en los ecosistemas".

Géraldine Merat – Cordinador de Sustentabilidad Global

Geraldine Merat portrait

"Formulamos recetas utilizando materias primas seleccionadas por sus beneficios nutricionales así como por su impacto ambiental. Están optimizadas para garantizar el mejor desempeño nutricional con el menor impacto en nuestra huella de carbono".

Geoffrey Daniel – Gerente de Portafolio de Formulación

Geoffrey Daniel portrait

"La reciclabilidad es uno de nuestros principales objetivos cuando desarrollamos nuevos envases. Estoy muy orgullosa de apoyar y contribuir a este viaje hacia la sustentabilidad".

Anne-Laure Lebeux – PMO de Empaques Globales

Anne-Laure Lebeux portrait

"Creemos firmemente que construir una empresa sustentable se basa en el valor mutuo que construimos con y para nuestros grupos de interés".

Fabrice Mathieu – Manager Global de Sustentabilidad

Fabrice Mathieu portrait