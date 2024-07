4. Cuidando a tu cachorro

En esas primeras semanas, la primera visita al veterinario de tu cachorro inicia su viaje hacia la salud y reduce el riesgo de muchas enfermedades caninas. Muchas razas de perros también necesitarán su primera sesión de estética de cachorros. Las primeras visitas pueden sentar las bases para futuras visitas.

La nueva vida de tu cachorro contigo incluye varias novedades y te buscará para protección y guía. La forma en que lo apoyes a través de nuevas experiencias prepara el escenario para otras situaciones que no le resultan familiares o tal vez un poco aterradoras. La relación que has construido contribuye en gran medida a aliviar el estrés de lo desconocido, pero los consejos útiles y probados para navegar por lo desconocido pueden continuar construyendo esa confianza que has creado.

Nuestra guía útil proporciona todo lo que necesitas saber para ayudar a tu cachorro a afrontar con confianza los primeros momentos intimidantes.