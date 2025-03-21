Una correa y un collar ajustable, o arnés Mantén seguro a tu cachorro cuando lo lleves o traigas del automóvil.

Una manta o un juguete Dale una manta o un juguete a la madre de tu cachorro por un tiempo para que tome su aroma. Seguramente, esto ayudará a que el cachorro se mantenga tranquilo durante el camino a casa.

Una botella de agua y un plato Asegúrate de que tu cachorro esté hidratado en el viaje a casa.

Golosinas Es bueno que recompenses a tu cachorro por su buen comportamiento desde el principio, así que lleva golosinas contigo y mantenlo ocupado con algo para masticar.

Bolsas para excrementos y artículos de limpieza Cuando busques a tu cachorro, es poco probable que ya esté entrenado para ir al baño, así que prepárate para posibles accidentes.