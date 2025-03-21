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Dachshund puppies in black and white

Recogiendo a tu cachorro

El día que vayas a buscar a tu cachorro será muy emocionante, pero para él, puede resultar inquietante dejar a su madre y sus compañeros de camada. Estas son algunas cosas que debes recordar para asegurarte de que estás listo para cuidarlo.
Labrador Retriever puppy lying down on a white bed

¿Cuál es la edad adecuada para llevar a tu cachorro a casa?

La mejor edad para llevar un cachorro a casa es entre las 8 y las 10 semanas. Para entonces, ya deberían haberse destetado y aprendido las primeras habilidades sociales caninas, mediante la convivencia con su madre y hermanos de camada.


Si lo vas a buscar demasiado pronto, se perderá este importante período de aprendizaje, que podría afectar su bienestar físico y emocional en el futuro. Pero si lo separas de su madre y sus compañeros de camada mucho después de las 10 semanas, te habrás perdido una gran parte de su fase de socialización.

Dachshund puppy being held by owner

¿Cuándo es el mejor momento para traer un cachorro a casa?

Es importante que vayas por el cachorro cuando tengas unos días libres para estar en casa con él y cuidarlo. También es mejor que, durante los primeros días, la casa esté silenciosa y recibas muy pocas visitas para que el cachorro pueda instalarse con tranquilidad. Si puedes, ve por él en la mañana para que pueda acostumbrarse a su nuevo entorno antes de la hora de dormir.


Labrador Retriever puppy in black and white with a red ball

¿Estás listo para ir a buscar a tu cachorro?

Asegúrate de estar bien preparado, para ayudar a tu cachorro a adaptarse de forma feliz y segura en su nuevo hogar y familia. ¿No estás listo? Obtén más información sobre cómo prepararte para la llegada de tu cachorro.

Preparando a tu cachorro

Preguntas para hacerle al criador de tu cachorro

El criador de tu cachorro tendrá una gran cantidad de información que puedes utilizar para ayudar a tu mascota a adaptarse más rápidamente en tu hogar y mantenerse saludable. Recuerda hacerle las siguientes preguntas al criador, así como cualquier otra pregunta relevante para tu cachorro en particular.

Golden Retriever puppies lying together on a white blanket next to a window
  • ¿El cachorro está completamente destetado?
  • ¿Qué alimento le das de comer y cuál es su horario de alimentación?
  • ¿Ha comenzado el entrenamiento para ir al baño? ¿a qué nivel?
  • ¿Cuáles son sus rutinas diurnas y nocturnas actuales?
  • ¿Ya lo revisó un veterinario?
  • ¿Tuvo algún problema de salud?
  • ¿Recibió alguna vacuna? De ser así, ¿cuándo debe recibir la próxima inyección?
  • ¿Cuándo se le dieron los tratamientos antiparasitarios?
  • ¿Tiene un chip de identificación?
  • ¿Qué experiencias sociales tuvo hasta ahora?
  • ¿Cómo son los temperamentos y personalidades de sus padres? ¿Están disponibles sus certificados de salud?

Qué llevar cuando vayas por tu cachorro

Hay algunas cosas importantes que debes llevar contigo cuando vayas por tu cachorro, para ayudarlo a mantenerse seguro y sentirse más cómodo durante el viaje a casa. Esto incluye:

Traer un cachorro a casa: cómo manejar el traslado

El traslado a casa puede ser la primera vez que el cachorro viaja en un automóvil. Es importante que se sienta cómodo para que no se ponga ansioso cuando tenga que volver a subir a un auto en el futuro. Si es posible, es mejor llevar a alguien para que lo calme mientras tú conduces.

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Antes de salir del criadero

Comprueba si tienes todos los documentos y si aclaraste todas tus dudas; asegúrate de que tu cachorro todavía no haya comido para evitar vómitos durante el viaje. También es una buena idea llevarlo a caminar para que se canse y pueda ir al baño. Cuando le pongas el nuevo collar al cachorro, asegúrate de que no se le pueda deslizar por la cabeza; solo deberías poder meter dos dedos dentro cuando esté alrededor de su cuello.

Dalmatian puppy being held by owner
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Adaptación al auto

Para alentar a tu cachorro a que suba al auto, pon un premio allí y dale algo para que mastique durante el viaje. Si alguien más está contigo, puede sentarse en la parte de atrás con el cachorro sobre sus rodillas, en el asiento o en el piso. Si estás solo, el cachorro tendrá que viajar en una jaula. Una toalla o juguete que huela a la madre es una excelente manera de calmar al cachorro en este momento.

Puppy sleeping in a puppy crate
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Durante el viaje

Tu cachorro puede ladrar o llorar, incluso si hiciste todo lo posible para que se sienta cómodo, así que con calma reconfórtalo. Si el viaje es largo, haz paradas para que pueda ir al baño, comer o beber.

Beagle puppy walking on a lead outdoors
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Cuando llegas a casa

Recuerda llevar primero a tu cachorro al jardín para que pueda ir al baño. Permanece tranquilo y sé reconfortante con él mientras lo llevas adentro.

Chocolate Labrador Retriever puppy being held by owner
English Cocker Spaniel puppy black and white

Cómo manejar los primeros días con tu cachorro

Los primeros días y semanas de tu cachorro contigo tienen una gran influencia sobre cuán bien se adapten a su nuevo hogar, y sobre su futuro desarrollo y su felicidad.


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