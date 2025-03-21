Recogiendo a tu cachorro
¿Cuál es la edad adecuada para llevar a tu cachorro a casa?
La mejor edad para llevar un cachorro a casa es entre las 8 y las 10 semanas. Para entonces, ya deberían haberse destetado y aprendido las primeras habilidades sociales caninas, mediante la convivencia con su madre y hermanos de camada.
Si lo vas a buscar demasiado pronto, se perderá este importante período de aprendizaje, que podría afectar su bienestar físico y emocional en el futuro. Pero si lo separas de su madre y sus compañeros de camada mucho después de las 10 semanas, te habrás perdido una gran parte de su fase de socialización.
¿Cuándo es el mejor momento para traer un cachorro a casa?
Es importante que vayas por el cachorro cuando tengas unos días libres para estar en casa con él y cuidarlo. También es mejor que, durante los primeros días, la casa esté silenciosa y recibas muy pocas visitas para que el cachorro pueda instalarse con tranquilidad. Si puedes, ve por él en la mañana para que pueda acostumbrarse a su nuevo entorno antes de la hora de dormir.
¿Estás listo para ir a buscar a tu cachorro?
Asegúrate de estar bien preparado, para ayudar a tu cachorro a adaptarse de forma feliz y segura en su nuevo hogar y familia. ¿No estás listo? Obtén más información sobre cómo prepararte para la llegada de tu cachorro.
Preguntas para hacerle al criador de tu cachorro
- ¿El cachorro está completamente destetado?
- ¿Qué alimento le das de comer y cuál es su horario de alimentación?
- ¿Ha comenzado el entrenamiento para ir al baño? ¿a qué nivel?
- ¿Cuáles son sus rutinas diurnas y nocturnas actuales?
- ¿Ya lo revisó un veterinario?
- ¿Tuvo algún problema de salud?
- ¿Recibió alguna vacuna? De ser así, ¿cuándo debe recibir la próxima inyección?
- ¿Cuándo se le dieron los tratamientos antiparasitarios?
- ¿Tiene un chip de identificación?
- ¿Qué experiencias sociales tuvo hasta ahora?
- ¿Cómo son los temperamentos y personalidades de sus padres? ¿Están disponibles sus certificados de salud?
Qué llevar cuando vayas por tu cachorro
Traer un cachorro a casa: cómo manejar el traslado
Antes de salir del criadero
Comprueba si tienes todos los documentos y si aclaraste todas tus dudas; asegúrate de que tu cachorro todavía no haya comido para evitar vómitos durante el viaje. También es una buena idea llevarlo a caminar para que se canse y pueda ir al baño. Cuando le pongas el nuevo collar al cachorro, asegúrate de que no se le pueda deslizar por la cabeza; solo deberías poder meter dos dedos dentro cuando esté alrededor de su cuello.
Adaptación al auto
Para alentar a tu cachorro a que suba al auto, pon un premio allí y dale algo para que mastique durante el viaje. Si alguien más está contigo, puede sentarse en la parte de atrás con el cachorro sobre sus rodillas, en el asiento o en el piso. Si estás solo, el cachorro tendrá que viajar en una jaula. Una toalla o juguete que huela a la madre es una excelente manera de calmar al cachorro en este momento.
Durante el viaje
Tu cachorro puede ladrar o llorar, incluso si hiciste todo lo posible para que se sienta cómodo, así que con calma reconfórtalo. Si el viaje es largo, haz paradas para que pueda ir al baño, comer o beber.
Cuando llegas a casa
Recuerda llevar primero a tu cachorro al jardín para que pueda ir al baño. Permanece tranquilo y sé reconfortante con él mientras lo llevas adentro.
Cómo manejar los primeros días con tu cachorro
Los primeros días y semanas de tu cachorro contigo tienen una gran influencia sobre cuán bien se adapten a su nuevo hogar, y sobre su futuro desarrollo y su felicidad.
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